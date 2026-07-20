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ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۱
کد مطلب: 1842594
ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

نیروهای رژیم صهیونیستی به تجاوزات و عملیات نظامی خود در جنوب سوریه ادامه داده و یک شهروند سوری را در ایست بازرسی موقت در غرب روستای صیدا الجولان در حومه قنیطره بازداشت کردند. همزمان، تحرکات نظامی و گلوله‌باران مناطقی از این استان نیز ادامه یافت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای رژیم صهیونیستی صبح امروز با نفوذ به اطراف روستای صیدا الجولان، یک ایست بازرسی موقت ایجاد کرده و خودروها و شهروندان عبوری را بازرسی کردند. در جریان این اقدام، یک جوان سوری بازداشت شد.

همچنین روز گذشته نیز یگان‌های نظامی این رژیم با خودروهای زرهی به اطراف سد کودنه و تپه ابوقبیس در جنوب استان قنیطره نفوذ کردند.

همزمان با این تحرکات، نیروهای مستقر در پایگاه الحمیدیه چند گلوله توپ به اراضی کشاورزی و اطراف شهرک الحمیدیه شلیک کردند که صدای چندین انفجار در منطقه شنیده شد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که احمد الشرع، رئیس دوره انتقالی سوریه، پیش‌تر خواستار عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوب سوریه و بازگشت به مفاد توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ شده و نسبت به پیامدهای ادامه این تجاوزات برای امنیت و ثبات منطقه هشدار داده بود.

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