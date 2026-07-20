تأکید مشاور استاندار فارس بر عزم مدیریت استان برای تقویت ارتباط با مراکز حوزوی

حجتالاسلام والمسلمین سید محسن قائمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا در فارس، ظرفیت حوزه های علمیه را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت گسترش تعامل میان حوزههای علمیه و مجموعه مدیریت اجرایی استان تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند حوزههای علمیه در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و تربیتی اظهار داشت: حوزه علمیه همواره یکی از مهمترین ارکان هدایت فرهنگی و دینی جامعه بوده و استفاده از توان علمی و تبلیغی روحانیت میتواند نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای فرهنگی استان و کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
مشاور استاندار فارس در امور روحانیت افزود: زمینههای همکاری مشترک میان استانداری و حوزه علمیه استان در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با استمرار جلسات کارشناسی، سازوکارهای لازم برای اجرای برنامههای مشترک تدوین شود.
حجتالاسلاموالمسلمین قائمی با بیان اینکه تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی و نهادهای دینی، موجب همافزایی ظرفیتها خواهد شد، گفت: استانداری فارس از مشارکت فعال روحانیت در برنامههای فرهنگی، ترویج ارزشهای اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، ارتقای فرهنگ عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی استان استقبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: حضور اندیشمندان و اساتید حوزه در فرآیندهای مشورتی و فرهنگی میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر و اجرای موفقتر برنامههای اجتماعی کمک کند و این ظرفیت ارزشمند باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
مشاور استاندار فارس در امور روحانیت در پایان با تأکید بر عزم مدیریت استان برای تقویت ارتباط با مراکز حوزوی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری نزدیک حوزه علمیه فارس، بتوانیم گامهای مؤثری در راستای تحقق اهداف فرهنگی، تقویت هویت دینی جامعه و خدمترسانی هرچه بهتر به مردم استان برداریم.
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