به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا از فارس، سعید حسام‌پور، امروز در جمع خبرنگاران در شیراز با اعلام موضوع علمی سی‌امین یادروز بین‌المللی حافظ، گفت: مرکز حافظ‌شناسی طبق سنت هرساله خود، موضوع محوری این رویداد را برای مهرماه ۱۴۰۵ «حافظ در آفرینش‌های هنری و ادبی» برگزیده است و از همه پژوهشگران، حافظ‌پژوهان و علاقه‌مندان دعوت می‌کند مطالعات و پژوهش‌های خود را با تمرکز بر این محور انجام داده و ارائه کنند.

وی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل شعر حافظ در فرهنگ و هنر ایران و جهان افزود: شعر حافظ تنها منظومه‌ای از واژه‌ها نیست، بلکه معماری باشکوهی از اندیشه و زیبایی‌شناسی است که مرزهای زبان را درنوردیده و به سرچشمه‌ای زاینده برای خلق آثار بدیع هنری و ادبی تبدیل شده است. سخن حافظ در گذر سده‌ها، جان‌مایه اصیل‌ترین آفرینش‌های هنری بوده؛ از جلوه‌های ماندگار خوشنویسی، نگارگری و تذهیب گرفته تا موسیقی اصیل ایرانی و ادبیات معاصر ایران و جهان.

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه سی‌امین یادروز بین‌المللی حافظ با تمرکز بر این موضوع درصدد واکاوی پیوند عمیق و چندسویه شعر حافظ با عرصه‌های مختلف هنر و ادبیات است، گفت: این رویداد فرصتی برای ارائه خوانشی نو از حضور آشکار و پنهان حافظ در سپهر هنر و ادبیات و بررسی این پرسش است که چگونه اندیشه و کلام او، پس از گذشت بیش از هفت قرن، همچنان الهام‌بخش آفرینش، تأویل و نوآوری در حوزه‌های گوناگون هنری و ادبی است.

حسام‌پور همچنین از تمامی هنرمندان، اندیشه‌وران، حافظ‌پژوهان و پژوهشگران در رشته‌های مختلف از سراسر ایران و دیگر کشورهای جهان دعوت کرد پژوهش‌های مرتبط با موضوع اعلام‌شده را در قالب مقاله، حداکثر تا نیمه شهریورماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند تا پس از ارزیابی علمی، در برنامه‌های سی‌امین یادروز بین‌المللی حافظ مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی در ادامه مهم‌ترین محورهای پیشنهادی این دوره از یادروز حافظ را شامل تجلی شعر حافظ در هنرهای تجسمی(خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، نقاشی‌خط و گرافیک معاصر)، پیوند شعر حافظ و موسیقی(تأثیر اوزان و مفاهیم حافظ در موسیقی ردیف‌دستگاهی، تصنیف‌سازی، آواز و موسیقی معاصر)، تجلی شعر و اندیشه حافظ در معماری، بازتاب شعر و شخصیت حافظ در ادبیات داستانی(رمان، داستان کوتاه و روایت‌های مدرن)، حافظ و ادبیات کودک و نوجوان، حافظ در هنرهای نمایشی و سینما(اقتباس‌های دراماتیک، نمایشنامه‌ها، آثار دیداری و شنیداری، هنر دیجیتال، موشن‌گرافیک و...) و حافظ در هنرهای سنتی و صنایع دستی(فرش‌بافی، کاشی‌کاری، قلم‌زنی و...) عنوان کرد.