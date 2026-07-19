به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا از فارس، محمدحسن اسدی شهردار شیراز امروز، در مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) و یادبود شهدای والامقام کشور که با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، مدیران شهرداری، بزرگان ایل قشقایی، پیرغلامان حسینی، هیئت‌داران و جمعی از شهروندان در یکی از مساجد شیراز برگزار شد، با تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، بر ضرورت تداوم راه شهدا و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای ایل قشقایی، شهدای جنگ رمضان و قائد شهید امت، برای خانواده‌های معظم آنان آرزوی صبر و اجر کرد.

شهردار شیراز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره خدمت به مردم گفت: اساسی‌ترین مبارزه، خدمت به مردم است و اگر مسئولان همه توان خود را برای رفع مشکلات مردم به‌کار گیرند، در مسیر صحیح حرکت می‌کنند.

اسدی همچنین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حفظ انسجام، اتحاد و برادری، تحقق شعار سال را در سایه وحدت ملی و امنیت ملی دانست.

وی با بیان اینکه رویکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز، خدمت شبانه‌روزی به مردم و پرهیز از حاشیه‌هاست، افزود: با الهام از پیوند ریشه‌دار فرهنگ عاشورا با فرهنگ ایثار و شهادت، که شهدای گران‌قدر با تأسی از مکتب امام حسین(ع) جان خود را در راه دفاع از ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی نثار کردند، امروز جهاد عمرانی در شیراز استمرار همان راه روشن است و خدمت‌رسانی به مردم، تجلی‌گاه عینی فرهنگ عاشورایی در میدان سازندگی و آبادانی به‌شمار می‌رود.

اسدی در ادامه گزارشی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مدیریت شهری ارائه کرد و گفت: در حال حاضر چهار خط مترو به‌صورت همزمان در شیراز در حال اجراست که شامل خطوط ۲، ۳ و ۴ و همچنین مسیر اتصال خط یک به خط چهار از چهارراه زند به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) می‌شود.

وی افزود: حدود هشت ایستگاه خط سه مترو از شهرک گلستان تا تقاطع بصیرت فعال است و اجرای همزمان چهار خط مترو در کشور کم‌سابقه است.

شهردار شیراز همچنین از احداث شهر آبی به‌عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ گردشگری شهر یاد کرد و گفت: آکواریوم بزرگ شیراز نیز تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی بهره‌برداری از سه شهربازی و تکمیل بزرگراه‌های چهار طرف شهر را از دیگر اقدامات مدیریت شهری برشمرد و اظهار کرد: این پروژه‌ها با هدف ارتقای رفاه عمومی و توسعه متوازن شیراز در حال اجرا و بهره‌برداری است.

اسدی در پایان با بیان اینکه آنچه بیان شد تنها بخشی از فعالیت‌های شبانه‌روزی مدیریت شهری است، از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم و شهروندان حاضر قدردانی کرد و بر استمرار خدمت‌رسانی، توسعه زیرساخت‌های شهری و حرکت در مسیر آرمان‌های شهدا و فرهنگ عاشورا تأکید کرد.