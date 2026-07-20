حضرت رقیه (س)؛ تبیین حقیقت با زبان مظلومیت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا از فارس، حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان به مناسبت روز شهادت حضرت رقیه(س) یادداشتی منتشر کرد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
عاشورا را معمولاً با شمشیر، حماسه و خطبههای آتشین میشناسیم؛ اما حقیقت این است که نهضت امام حسین(ع) تنها با فریادهای روز عاشورا زنده نماند. بخش مهمی از ماندگاری این قیام، مرهون روایت رنجهایی است که پس از عاشورا بر خاندان اهلبیت(ع) گذشت؛ رنجهایی که پرده از چهره واقعی حکومت اموی برداشت و اجازه نداد حقیقت در هیاهوی تبلیغات قدرت گم شود.
در این میان، نام حضرت رقیه(س) جایگاهی ویژه دارد. اگرچه ایشان فرصت سخن گفتن و خطبه خواندن نیافتند، اما حضورشان در کاروان اسیران، خود به روایتی زنده از مظلومیت اهلبیت(ع) تبدیل شد. گاهی یک حادثه، بیش از هزاران استدلال، حقیقت را آشکار میکند. رنج یک کودک، وجدانهایی را بیدار میکند که شاید در برابر صدها سخن بیتفاوت بمانند.
در فرهنگ دینی ما، حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) پرچمداران جهاد تبیین هستند؛ آنان با منطق، استدلال و شجاعت، روایت رسمی حکومت را در هم شکستند. اما در کنار این تبیین زبانی، چهرههای دیگری نیز در انتقال پیام عاشورا نقش داشتند؛ شخصیتهایی که با مظلومیت خود، زبان گویای حقیقت شدند. حضرت رقیه(س) یکی از برجستهترین این چهرههاست.
شاید مهمترین درس شخصیت حضرت رقیه(س) برای امروز، این باشد که حقیقت همیشه با صدای بلند بیان نمیشود. گاهی صداقت یک رنج، اثرگذارتر از پرشورترین سخنرانیهاست. امروز که جهان درگیر جنگ روایتهاست و رسانهها میتوانند واقعیت را وارونه نشان دهند، آنچه در نهایت ماندگار میشود، حقیقتی است که با صداقت و مظلومیت همراه باشد. تاریخ نیز نشان داده است که قدرت، هرچند بتواند مدتی حقیقت را پنهان کند، هرگز قادر به دفن آن نیست.
حضرت رقیه(س) از این منظر، تنها یک شخصیت تاریخی نیستند؛ بلکه نماد آن بخش از عاشورایند که نشان میدهد هزینه دفاع از حق، تنها در میدان نبرد پرداخت نمیشود. کودکان، زنان و خانوادهها نیز سهمی از این ایثار دارند و همین حقیقت، چهره ظلم را برای همیشه در تاریخ آشکار کرده است.
شاید امروز بیش از هر زمان دیگری به این پیام نیاز داشته باشیم؛ اینکه جهاد تبیین، فقط سخن گفتن نیست. گاهی دفاع از حقیقت با حفظ کرامت انسان، حمایت از مظلوم، روایت صادقانه واقعیت و ایستادگی بر اصول اخلاقی معنا پیدا میکند. حضرت رقیه(س) به ما میآموزند که حتی کوتاهترین زندگیها نیز میتوانند بلندترین پیامها را برای تاریخ به یادگار بگذارند؛ اگر در مسیر حقیقت قرار گیرند.
سالروز حضرت رقیه(س)، فرصتی است تا عاشورا را از زاویهای دیگر نیز بخوانیم؛ از دریچه کودکی که بیآنکه خطبهای بخواند، با مظلومیت خود، یکی از ماندگارترین روایتهای حقطلبی را در تاریخ رقم زد و نشان داد که گاهی اشک، رساتر از سخن و مظلومیت، گویاتر از هر استدلالی است.
محمد باقر ولدان
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس
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