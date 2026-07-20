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نخست‌وزیر جدید انگلیس:

رنج مردم غزه غیرقابل تحمل و لکه‌ای بر وجدان جمعی ماست/ فشار بر اسرائیل را افزایش می‌دهیم

۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۹
کد مطلب: 1842621
رنج مردم غزه غیرقابل تحمل و لکه‌ای بر وجدان جمعی ماست/ فشار بر اسرائیل را افزایش می‌دهیم

اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید بریتانیا از حزب کارگر، با اشاره به اینکه عملکرد لندن درباره بحران غزه «مناسب نبوده»، بر افزایش فشارها بر اسرائیل تأکید کرد و رنج «غیرقابل تحمل» مردم غزه را «لکه‌ای بر وجدان جمعی» توصیف نمود. وی که پیش‌تر بابت موضع حزب کارگر در قبال جنگ غزه عذرخواهی کرده بود، از توصیف حملات اسرائیل به عنوان «نسل‌کشی» خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اندی برنهام، سیاستمدار حزب کارگر که قرار است از امروز دوشنبه به عنوان نخست‌وزیر بریتانیا کار خود را آغاز کند، اعلام کرد که حزبش در قبال جنگ اسرائیل در غزه «عملکرد درستی نداشت» و «باید بهتر عمل کند».

برنهام که پیش‌تر در ماه جولای بابت موضع حزب کارگر در قبال جنگ غزه عذرخواهی کرده بود، گفت در دولت جدید فشار بر اسرائیل را افزایش خواهد داد.

وی رنج و مشقت «غیرقابل تحمل» مردم غزه را که پس از سال‌ها بمباران مداوم نیروهای اسرائیلی ایجاد شده، «لکه‌ای بر وجدان جمعی ما» توصیف کرد. با این حال، او از توصیف حملات مرگبار و محاصره شدید اسرائیل علیه غزه به عنوان «نسل‌کشی» خودداری کرد.

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