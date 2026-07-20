به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اندی برنهام، سیاستمدار حزب کارگر که قرار است از امروز دوشنبه به عنوان نخست‌وزیر بریتانیا کار خود را آغاز کند، اعلام کرد که حزبش در قبال جنگ اسرائیل در غزه «عملکرد درستی نداشت» و «باید بهتر عمل کند».

برنهام که پیش‌تر در ماه جولای بابت موضع حزب کارگر در قبال جنگ غزه عذرخواهی کرده بود، گفت در دولت جدید فشار بر اسرائیل را افزایش خواهد داد.

وی رنج و مشقت «غیرقابل تحمل» مردم غزه را که پس از سال‌ها بمباران مداوم نیروهای اسرائیلی ایجاد شده، «لکه‌ای بر وجدان جمعی ما» توصیف کرد. با این حال، او از توصیف حملات مرگبار و محاصره شدید اسرائیل علیه غزه به عنوان «نسل‌کشی» خودداری کرد.

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