به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اندی برنهام، جانشین احتمالی نخست‌وزیر انگلیس، در تازه‌ترین موضع‌گیری خود درباره تحولات غزه، رنج غیرقابل تحمل مردم فلسطین را «زخمی بر وجدان جمعی» توصیف کرد و گفت که ادامه کشتار فلسطینیان بی‌گناه از جمله کودکان، تداوم بحران انسانی، ورود ناکافی کمک‌ها و گسترش مناطق تحت کنترل ارتش رژیم اسرائیل در غزه کاملاً غیرقابل قبول است.

وی با انتشار پیام ویدئویی تصریح کرد که دولت انگلیس باید اقدامات بیشتری برای افزایش فشار بر رژیم اسرائیل انجام دهد. برنهام که در آستانه تصاحب رهبری حزب کارگر و نخست‌وزیری انگلیس قرار دارد، با اذعان به نارضایتی گسترده از موضع اولیه حزب کارگر در قبال جنگ غزه، گفت: می‌دانم بسیاری از مردم احساس می‌کنند که حزب من در آغاز اقدام نظامی اسرائیل در غزه موضع درستی نگرفت و من از این بابت متأسف هستم.

برنهام با بیان اینکه واکنش حزب کارگر در موارد زیادی کافی نبوده است، افزود: ما باید بهتر عمل کنیم. بله، برخی گام‌های مهم برداشته شده است از جمله به رسمیت شناختن کشور فلسطین، اعمال تحریم علیه وزیران اسرائیلی، وضع چندین دور تحریم علیه شهرک‌نشینان خشونت‌طلب و سازمان‌هایی که از آنان حمایت می‌کنند و همچنین محدودیت بر مجوزهای تسلیحاتی برای اطمینان از اینکه هیچ بمب یا گلوله انگلیسی در غزه یا کرانه باختری به‌کار گرفته نشود. اما بیایید صادق باشیم. انگلیس برای درخواست آتش‌بس بسیار کند عمل کرد و اکنون باید برای تقویت رویکرد خود اقدامات بیشتری انجام دهد.

برنهام با اشاره به تداوم نقض آتش‌بس از سوی تل‌آویو گفت که رژیم اسرائیل همچنان توافق آتش‌بس را نقض می‌کند و فلسطینیان بی‌گناه را می‌کشد.

وی همچنین از افزایش خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری و قدس شرقی و ادامه توسعه شهرک‌های غیرقانونی انتقاد کرد و گفت که این روند به آوارگی جوامع فلسطینی منجر شده است.

وی افزود: بنیامین نتانیاهو آشکارا در تلاش است راه‌حل دو دولتی را ناممکن کند به همین دلیل باید اقدامات بیشتری انجام دهیم، از جمله بررسی تحریم‌های بیشتر علیه افراد دخیل در خشونت‌ها در غزه و همچنین بررسی تدابیری برای ممنوعیت تجارت کالا با شهرک‌های غیرقانونی.

برنهام به‌عنوان جدی‌ترین گزینه جانشینی کی‌یر استارمر، اقدامات دولت فعلی را کند و ناکافی توصیف کرده است. او با اشاره به ویرانی گسترده غزه تصریح کرد: من از آنچه درباره ویرانی غزه دیده‌ام و خوانده‌ام، به‌شدت منزجر شده‌ام. شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد ظاهراً جنایات جنگی رخ داده است.

برنهام اکنون جدی‌ترین گزینه جانشینی استارمر به شمار می‌رود. روند انتخاب رهبر جدید حزب کارگر از روز پنجشنبه آغاز شده و بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی، برنهام در نخستین روز نامزدی حمایت ۳۲۲ نفر از ۴۰۳ نماینده پارلمانی حزب کارگر را به دست آورد. به این ترتیب او تنها یک قدم تا تصاحب قدرت فاصله دارد. انتظار می‌رود برنهام تا جمعه آینده به عنوان رهبر جدید حزب کارگر و نخست‌وزیر جدید معرفی شود.

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