به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دنیل دیویس، تحلیلگر و نظامی بازنشسته آمریکایی، در واکنش به تلفات اخیر نیروهای ایالات متحده در عملیات‌های جاری، به وضعیت بحرانی سربازان اشاره کرد.

دیویس گفت: «دو نظامی آمریکایی دیگر در این عملیات کشته شده‌اند و یک نفر همچنان مفقود است. همچنین چهار نظامی دیگر بستری شده بودند که ظاهراً اکنون از منطقه خارج شده‌اند؛ البته این در صورتی است که بتوان به اطلاعات فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) اعتماد کرد.»

وی با ابراز خشم از رویکرد حاکمیتی آمریکا افزود: «آنچه بیش از همه آزاردهنده است، بی‌تفاوتی کامل مقام‌های ارشد دولت آمریکا نسبت به پیامدهایی است که تصمیمات آنها برای سربازان این کشور به همراه دارد.»

دیویس همچنین نسبت به واکنش‌های احتمالی کاخ سفید هشدار داد و اظهار داشت: «تاکنون هیچ واکنشی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد پاسخی در راه باشد؛ پاسخی که احتمالاً تنها بهانه‌ای برای ورود به جنگ‌های بیشتر و گسترش درگیری‌ها خواهد شد.»

این مقام نظامی بازنشسته در پایان یادآور شد که پیش از شروع درگیری‌ها در ژانویه و اوایل فوریه، نسبت به این مسیر هشدار داده بود و تصریح کرد: «ما از همان ابتدا هشدار داده بودیم که ورود به این جنگ، به معنای قرار دادن بیهوده نیروهای آمریکایی در معرض کشته و زخمی شدن است.»

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