به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تجاوزهای مکرر دشمن آمریکایی به مناطقی در بندرعباس، چابهار و دینارکوه آبدانان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجموعه‌ای از عملیات‌های هماهنگ را علیه مواضع و تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه به اجرا گذاشتند. این عملیات‌ها در قالب مراحل هجدهم و نوزدهم «عملیات صاعقه» ارتش و موج بیست‌وچهارم «عملیات نصر۲» توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد.

بر اساس اطلاعیه‌های منتشرشده، حملات انجام‌شده طیف گسترده‌ای از اهداف راهبردی آمریکا از جمله سامانه‌های پدافندی پاتریوت، رادارهای هشدار اولیه و برد بلند، مراکز مخابراتی، سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای و آشیانه‌های پهپادی را در بحرین و کویت هدف قرار داده است.

تمرکز بر کورسازی شبکه راداری و پدافندی آمریکا

اطلاعیه‌های سپاه پاسداران نشان می‌دهد بخش مهمی از عملیات‌های اخیر بر از کار انداختن شبکه شناسایی و هشدار آمریکا در منطقه متمرکز بوده است. در موج بیست‌وچهارم عملیات نصر۲، یک سامانه پدافندی و یک رادار آمریکایی در المحرق بحرین منهدم شد و همزمان سامانه پدافند هوایی پاتریوت در الرفاع بحرین هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت.

در ادامه این عملیات‌ها نیز یک سایت راداری برد بلند، مرکز مخابراتی، سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای و یک رادار دفاع موشکی آمریکا در کویت مورد اصابت قرار گرفت. همچنین سپاه از انهدام یک رادار هشدار اولیه، سامانه رادار دفاع موشکی، رادار FPS-117، سامانه پاتریوت و تجهیزات ارتباط ماهواره‌ای مرتبط با پدافند هوایی آمریکا در پایگاه احمدالجابر کویت خبر داد؛ اقداماتی که از سوی این نیروها به عنوان «پاکسازی راداری» برای هموارسازی مسیر عملیات‌های بعدی توصیف شده است.

عملیات صاعقه؛ هدف قرار گرفتن مراکز فرماندهی و سامانه هیمارس

در بخش دیگری از پاسخ‌های نظامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله هجدهم عملیات صاعقه، سامانه‌های موشکی هیمارس آمریکا مستقر در پایگاه عریفجان کویت را با موشک‌های زمین به زمین هدف قرار داد.

روابط عمومی ارتش اعلام کرد هیمارس به دلیل قابلیت جابه‌جایی سریع، یکی از مهم‌ترین ابزارهای عملیاتی آمریکا در حملات زمینی محسوب می‌شود و هدف قرار گرفتن آن می‌تواند توان آفندی و پدافندی دشمن را کاهش دهد.

در مرحله نوزدهم عملیات صاعقه نیز ساختمان‌های اداری، آنتن‌های جهت‌یاب پایگاه عریفجان، پارکینگ بالگردهای نظامی در اردوگاه العدیری و محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه احمدالجابر با پهپادهای انهدامی مورد هدف قرار گرفت. پایگاه عریفجان از مهم‌ترین مراکز فرماندهی نیروی زمینی آمریکا در منطقه و اردوگاه العدیری نیز محل استقرار بالگردهای آپاچی، شنوک و بلک‌هاوک عنوان شده است.

تنگه هرمز و هشدار سپاه به کشتیرانی بین‌المللی

همزمان با این تحولات، سپاه پاسداران از ادامه مأموریت نیروی دریایی خود برای کنترل تنگه هرمز خبر داد. در اطلاعیه شماره ۳۴ سپاه اعلام شد دو نفتکش که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند، دچار حریق شده و متوقف شدند و نیروهای امدادی در حال انتقال خدمه آنها هستند.

سپاه همچنین با هشدار به شرکت‌های کشتیرانی، نسبت به اعتماد به اطلاعات و مسیرهای اعلامی آمریکا هشدار داد و تأکید کرد تا زمانی که «شرارت‌های آمریکا» ادامه داشته باشد، محدودیت‌های اعمال‌شده در تنگه هرمز برقرار خواهد ماند.

نشانه‌های افزایش فشار بر آمریکا

در کنار عملیات‌های میدانی، برخی تحولات و اظهارات رسمی نیز از افزایش سطح تنش‌ها حکایت دارد. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، سخنگوی پنتاگون از زخمی شدن شماری از نیروهای آمریکایی در حوادث و درگیری‌های اخیر خبر داده و وزارت خارجه آمریکا نیز هشدار امنیتی جهانی برای شهروندان این کشور صادر کرده است.

در همین حال، سنتکام اعلام کرده مرحله‌ای از عملیات‌های خود علیه ایران را به پایان رسانده است؛ موضوعی که همزمان با افزایش حملات متقابل ایران به پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.

پیامی فراتر از عملیات نظامی

مجموع اطلاعیه‌های ارتش و سپاه نشان می‌دهد پاسخ اخیر ایران صرفاً به هدف قرار دادن مواضع نظامی محدود نشده و با تمرکز بر مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافندی، رادارهای راهبردی و زیرساخت‌های پشتیبانی آمریکا، به دنبال کاهش توان عملیاتی و شناسایی نیروهای آمریکایی در منطقه بوده است؛ راهبردی که در بیانیه‌های رسمی از آن به عنوان «تنبیه متجاوز» و تلاش برای بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه یاد شده است.

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