رسانه صهیونیستی: نگرانی در «لیکود» از احتمال لغو انتخابات داخلی به بهانه تشدید تنش با ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک تحلیلگر سیاسی روزنامه «معاریو» می نویسد، اگرچه نتانیاهو در نشست کمیته قانون اساسی حزب لیکود از برگزاری انتخابات داخلی و سامان‌دهی فهرست انتخاباتی سخن گفته است، اما برخی اعضای ارشد حزب معتقدند وی درصدد کنترل بیشتر ترکیب فهرست نامزدها از طریق تعیین کرسی‌های ویژه و تشکیل کمیته‌ای نزدیک به خود است. این وضعیت، به نوشته «معاریو»، موجب افزایش نگرانی و بلاتکلیفی در میان نمایندگان لیکود درباره زمان و نحوه برگزاری انتخابات داخلی شده است.

این گزارش می‌افزاید اظهارات نتانیاهو درباره احتمال لغو انتخابات در صورت بروز شرایط امنیتی ویژه، بر نگرانی‌ها افزوده است. هرچند اطرافیان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی این ادعاها را رد کرده و مسائل امنیتی را مستقل از ملاحظات سیاسی دانسته‌اند، اما برخی اعضای لیکود همچنان بر این باورند که نتانیاهو در تلاش است با اعمال نفوذ بیشتر بر ترکیب فهرست انتخاباتی، موقعیت خود را برای انتخابات آینده تقویت کند.

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