به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری آسوشیتدپرس با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد این دیوار بیش از ۲۳ کیلومتر طول دارد و در امتداد منطقه موسوم به «خط زرد» احداث شده است. ارتش رژیم صهیونیستی نیز ضمن تأیید وجود این مانع، مدعی شد این سازه با هدف ایجاد یک منطقه امنیتی و جلوگیری از عبور نیروهای مقاومت ساخته شده است. بر اساس این گزارش، بخش عمده این دیوار طی ماه‌های اخیر و از میان مناطقی که در جریان جنگ تخریب شده‌اند، احداث شده و در دو هفته گذشته نیز بیش از دو کیلومتر به طول آن در جنوب غزه افزوده شده است.

این گزارش با اشاره به نگرانی‌ها درباره دائمی شدن «خط زرد» به‌عنوان مرزی جدید در داخل غزه، می‌افزاید عملیات احداث این دیوار با تخریب گسترده مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی و ایجاد جاده‌ها و پایگاه‌های نظامی همراه بوده است. تصاویر ماهواره‌ای همچنین نشان می‌دهد بخش‌های وسیعی از شهر رفح و دیگر مناطق فلسطینی با استفاده از بولدوزرها و مواد منفجره تخریب شده و زیرساخت‌های جدید نظامی بر روی ویرانه‌های این مناطق در حال احداث است.

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