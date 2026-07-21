تحلیلگر آمریکایی: جنگ با ایران شکاف میان ترامپ و نتانیاهو را آشکار کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «داگ باندو»، تحلیلگر مؤسسه «کیتو» و از مشاوران پیشین دولت رونالد ریگان، در گفت‌وگو با یک رسانه آمریکایی اظهار کرد ترامپ تصور می‌کرد رژیم صهیونیستی در مدت کوتاهی به اهداف اعلام‌شده خود علیه ایران دست خواهد یافت و این موفقیت می‌تواند به یک دستاورد سیاسی مهم برای دولت آمریکا تبدیل شود؛ اما ادامه درگیری‌ها و محقق نشدن این اهداف، به گفته وی، موجب شده رئیس‌جمهور آمریکا احساس کند در ارزیابی نتایج جنگ دچار خطا شده است.

باندو همچنین معتقد است ترامپ بیش از هر چیز تحت تأثیر ملاحظات سیاسی داخلی قرار دارد و احتمال دارد برای جلوگیری از هزینه‌های بیشتر، به دنبال راهی برای کاهش تنش‌ها باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی نیز از وجود اختلاف‌نظر میان واشنگتن و تل‌آویو درباره نحوه مدیریت جنگ با ایران خبر داده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، در حالی که ترامپ بر پرهیز از ورود به یک جنگ فرسایشی و حفظ گزینه دیپلماسی تأکید دارد، نتانیاهو خواهان ادامه فشارهای نظامی است. همچنین گزارش‌هایی از تلاش برخی نزدیکان «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، برای جلوگیری از دیدار ترامپ و نتانیاهو منتشر شده که از تداوم اختلافات در داخل دولت آمریکا بر سر نحوه مواجهه با ایران حکایت دارد.

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