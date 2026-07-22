به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ماجرای درخواست بازداشت «حسن علیق»، روزنامه‌نگار لبنانی، از سوی دادستانی این کشور، پس از انتشار مطالبی انتقادی درباره عربستان سعودی، به یکی از مهم‌ترین موضوعات رسانه‌ای لبنان تبدیل شده است. علیق با رد روند حقوقی طی‌شده، اعلام کرد که مطابق قانون، پرونده خبرنگاران باید در دادگاه مطبوعات رسیدگی شود و اقدام دستگاه قضایی علیه وی، ریشه‌ای سیاسی دارد.

این روزنامه‌نگار با انتقاد از عملکرد دولت لبنان، مدعی شد که آزادی بیان در این کشور با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده و استفاده از ابزارهای قضایی برای خاموش کردن صداهای منتقد در حال گسترش است. وی همچنین این پرونده را در چارچوب تحولات سیاسی لبنان و سیاست‌های دولت در قبال رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه ارزیابی کرد و نسبت به افزایش محدودیت‌ها علیه منتقدان هشدار داد.

در همین حال، «جورج قرداحی» وزیر پیشین اطلاع‌رسانی لبنان، با اعلام همبستگی با حسن علیق، تأکید کرد که آزادی رأی و بیان در قانون اساسی لبنان و قوانین مربوط به مطبوعات تضمین شده است. وی از دو نهاد صنفی روزنامه‌نگاران و سردبیران خواست برای حفظ حقوق قانونی اصحاب رسانه و رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی بر اساس قانون مطبوعات وارد عمل شوند.

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