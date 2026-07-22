نماهنگ «حنجرهٔ خشک شده»؛ روایتی تصویری از عطش عاشورا برای مخاطبان قفقاز + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانهٔ اربعین حسینی، مؤسسه فرهنگی هنری «بیان مشکات» با انتشار نماهنگ جدید خود، جلوهای تازه از حماسهٔ کربلا را به تصویر کشیده است. این اثر که «حنجرهٔ خشک شده» نام دارد، با بهره گیری از دو صدای ماندگار عرصهٔ مداحی، حاج هادی کاظمی و کربلایی مهدی توکل، توانسته فضایی تأمل برانگیز از غم و شور عاشورایی خلق کند.

آنچه این تولید را متمایز میسازد، توجه ویژه به جامعهٔ شیعیان ترک‌زبان آذری‌ در خارج از مرزهای ایران است. تدوین و تنظیم این نماهنگ به گونه‌ای انجام شده که مخاطبان در کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، گرجستان و ترکیه بتوانند با حس و حال آن همذات پنداری عمیقی داشته باشند.

گفتنی است این پروژه، هفدهمین شماره از مجموعه تولیدات مؤسسهٔ بیان مشکات محسوب میشود که با سرمایه گذاری بر کیفیت تصویر و محتوای معنوی، موفق به جلب توجه اهالی هنر مذهبی شده است.

در پشت صحنهٔ این کار، دکتر عارف عبداللهی بهعنوان تهیه‌کننده و مهندس رامندی در جایگاه کارگردان و مشاور هنری، نظارت دقیقی بر تمام مراحل ساخت داشته‌اند تا خروجی نهایی، شأن والای پیام عاشورا را حفظ کند.

علاقه مندان برای دسترسی به این نماهنگ می‌توانند از کانال‌های رسمی مؤسسهٔ بیان مشکات در شبکه‌های اجتماعی بازدید کنند و با شنیدن این نوا، دل خود را با کاروان رو به کربلا همراه سازند.

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