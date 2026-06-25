به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه بینالمللی مشکات پانزدهمین نماهنگ خود با عنوان «چشم گریان» (Ağlanan Göz) را برای مخاطبان آذریزبان در جمهوری آذربایجان، ترکیه، گرجستان و روسیه رونمایی کرد.
این پروژه در چارچوب دیپلماسی عمومی و با هدف تبیین قیام امام حسین (ع) تولید شده و مفاهیم عاشورایی را از طریق هنر و نمادهای دینی به مخاطب منتقل میکند.
این نماهنگ با بهرهگیری از اشعار آیینی و ساختارهای تصویری فاخر، گامی نوین در استفاده از هنر چندرسانهای برای گسترش معارف دینی محسوب میشود.
اجرای مداحی بر عهده هادی کاظمی و مهدی توکلی، تهیهکنندگی اثر بر عهده دکتر عارف عبداللهی و مشاوره پروژه بر عهده مهندس رامندی بوده است.
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