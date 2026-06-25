به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسهٔ بینالمللی مشکات، همزمان با ماه محرم، شانزدهمین نماهنگ خود را با عنوان «ارباب امنیت» ویژهٔ مخاطبان آذریزبان در کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، گرجستان و روسیه رونمایی کرد.
این اثر که در چارچوب دیپلماسی فرهنگی تولید شده، با بهرهگیری از اشعار آیینی و ساختارهای تصویری فاخر، مفهوم امنیتِ حقیقی را در مکتب حسینی و در پرتو ولایت و ایثار به تصویر میکشد.
مداحی این نماهنگ بر عهدهٔ حاج هادی کاظمی، تهیهکنندگی آن بر عهدهٔ دکتر عارف عبداللهی و مشاورهٔ پروژه نیز بر عهدهٔ مهندس رامندی بوده است؛ اثری که کوشیده تا معارف عمیق عاشورا را با زبانی هنری و چندرسانهای به جوامع ترکزبان منتقل کند.
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