به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، مهدی پارسایی امروز در نشست ستاد اربعین استان فارس با بیان اینکه این استان در خدمترسانی به زائران اربعین نقش پیشتاز دارد، اظهار کرد: این جایگاه در فعالیت موکبهای فارس در مرز شلمچه، موکبهای مستقر در عراق و همچنین کسب رتبههای برتر در اعزام زائران نمود یافته است.
وی با اشاره به اینکه برگزاری باشکوه آیین اربعین برای مردم فارس افتخاری بزرگ و نشانهای از جایگاه شیراز بهعنوان حرم شهر است، افزود: پیشینه دینی، باورهای مذهبی و ارادت مردم استان به اهلبیت(ع) موجب شده است خدمت به زائران را افتخار و مسئولیت خود بدانند.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی مسئولان کمیتههای زیرمجموعه ستاد اربعین استان گفت: تمامی کمیتهها با جدیت وظایف محوله را دنبال میکنند و موضوعات مطرحشده در این نشست برای اجرا، ثبت و پیگیری خواهد شد.
وی بر ضرورت اعلام هرچه سریعتر نرخ بلیت اتوبوسهای اربعین تأکید کرد و افزود: اطلاعرسانی بهموقع درباره نرخها ضروری است تا زائران بتوانند با برنامهریزی مناسب نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
پارسایی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت اتوبوسهای سازمانها و شرکتها برای انتقال زائران به مرز شلمچه شد و گفت: این موضوع از طریق ستاد اربعین استان پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به نیاز استان فارس به پروازهای مستقیم برای اعزام زائران اربعین اظهار کرد: در همین راستا، هماهنگیهای لازم برای برقراری ۶ پرواز مستقیم شیراز ـ نجف انجام شده و متقاضیان میتوانند برای تهیه بلیت اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در ادامه بر لزوم توجه به مسائل حقوقی و قانونی سفر به عراق تأکید کرد و گفت: سازمان حج و زیارت باید اطلاعرسانی گستردهای درباره ضوابط و چارچوبهای قانونی حضور در این کشور انجام دهد تا زائران با آگاهی کامل سفر کنند.
وی همچنین اظهار کرد: برخی هماهنگیهای مشترک میان دستگاههای اجرایی باید در روزهای آینده با فوریت انجام شود تا روند فعالیت کمیتههای ستاد اربعین استان تسریع شده و گزارش رفع مشکلات به ستاد ارائه شود.
نظر شما