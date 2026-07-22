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معاون استاندار فارس خبر داد؛

فارس پرچمدار خدمت‌رسانی به زائران حسینی

۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵
کد مطلب: 1843568
فارس پرچمدار خدمت‌رسانی به زائران حسینی

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از برقراری ۶ پرواز مستقیم شیراز ـ نجف برای انتقال زائران اربعین خبر داد و با تأکید بر جایگاه فارس در خدمت‌رسانی به زائران، گفت: کمیته‌های ستاد اربعین استان با جدیت در حال اجرای مأموریت‌های خود هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، مهدی پارسایی امروز در نشست ستاد اربعین استان فارس با بیان اینکه این استان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین نقش پیشتاز دارد، اظهار کرد: این جایگاه در فعالیت موکب‌های فارس در مرز شلمچه، موکب‌های مستقر در عراق و همچنین کسب رتبه‌های برتر در اعزام زائران نمود یافته است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری باشکوه آیین اربعین برای مردم فارس افتخاری بزرگ و نشانه‌ای از جایگاه شیراز به‌عنوان حرم شهر است، افزود: پیشینه دینی، باورهای مذهبی و ارادت مردم استان به اهل‌بیت(ع) موجب شده است خدمت به زائران را افتخار و مسئولیت خود بدانند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی مسئولان کمیته‌های زیرمجموعه ستاد اربعین استان گفت: تمامی کمیته‌ها با جدیت وظایف محوله را دنبال می‌کنند و موضوعات مطرح‌شده در این نشست برای اجرا، ثبت و پیگیری خواهد شد.

وی بر ضرورت اعلام هرچه سریع‌تر نرخ بلیت اتوبوس‌های اربعین تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره نرخ‌ها ضروری است تا زائران بتوانند با برنامه‌ریزی مناسب نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

پارسایی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت اتوبوس‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها برای انتقال زائران به مرز شلمچه شد و گفت: این موضوع از طریق ستاد اربعین استان پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به نیاز استان فارس به پروازهای مستقیم برای اعزام زائران اربعین اظهار کرد: در همین راستا، هماهنگی‌های لازم برای برقراری ۶ پرواز مستقیم شیراز ـ نجف انجام شده و متقاضیان می‌توانند برای تهیه بلیت اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در ادامه بر لزوم توجه به مسائل حقوقی و قانونی سفر به عراق تأکید کرد و گفت: سازمان حج و زیارت باید اطلاع‌رسانی گسترده‌ای درباره ضوابط و چارچوب‌های قانونی حضور در این کشور انجام دهد تا زائران با آگاهی کامل سفر کنند.

وی همچنین اظهار کرد: برخی هماهنگی‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی باید در روزهای آینده با فوریت انجام شود تا روند فعالیت کمیته‌های ستاد اربعین استان تسریع شده و گزارش رفع مشکلات به ستاد ارائه شود.

حجت کهیاری

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