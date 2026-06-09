اعلام رسمی ورود یمن به رویارویی با رژیم صهیونیستی/ بستن بخشی از دریای سرخ و حمایت آشکار از لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یمن روز گذشته در چارچوب وحدت میدان‌ها به صورت رسمی از ورود خود به معادله بازدارندگی در برابر حملات رژیم صهیونیستی به لبنان خبر داد و تأکید کرد که لبنان در این نبرد تنها نخواهد ماند و امکان جدا کردن این جبهه از سایر میدان‌های درگیری وجود ندارد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این موضع‌گیری در بیانیه‌ای از سوی سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام شد. او گفت که نیروهای مسلح یمن یک موج حمله موشکی به سمت عمق سرزمین‌های اشغالی انجام داده و موفق شده اهدافی حساس در تل‌آویو را هدف قرار دهد.

سریع همچنین تأکید کرد که نیروهای یمنی در برابر هرگونه تشدید تنش، سطح پاسخ خود را افزایش خواهند داد و عملیات‌های نظامی علیه رژیم صهیونیستی متناسب با تحولات میدانی و در هماهنگی با محور مقاومت گسترش خواهد یافت.

اعلام بسته شدن دریای سرخ به روی کشتی‌های اسرائیلی

سخنگوی نیروهای یمن در بخش دیگری از بیانیه خود از بسته شدن دریای سرخ به روی کشتیرانی رژیم صهیونیستی خبر داد.

او اعلام کرد که از زمان انتشار این بیانیه، هیچ کشتی تجاری که مقصد آن بنادر فلسطین اشغالی باشد، اجازه عبور نخواهد داشت و هرگونه تحرک مرتبط با رژیم صهیونیستی در این منطقه، هدفی مشروع برای نیروهای یمنی محسوب می‌شود.

یحیی سریع در پیامی خطاب به ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد که نیروهای یمنی در برابر محاصره ظالمانه ملت یمن و ملت‌های محور مقاومت در فلسطین، لبنان، ایران و غزه، سکوت نخواهند کرد.

تأکید انصارالله بر معادله وحدت میدان‌ها

«حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تحولات میدانی نشان می‌دهد وحدت مواضع و هماهنگی میان جبهه‌های مختلف مقاومت به یکی از مهم‌ترین معادلات کنونی منطقه تبدیل شده است.

او با بیان اینکه عملیات نیروهای یمنی اهداف و مسیر مشخصی دارد، مسئولیت هرگونه تشدید تنش در منطقه یا مسیرهای دریایی را متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

الاسد تأکید کرد که سیاست‌ها و اقدامات نظامی واشنگتن و تل‌آویو عامل اصلی هرگونه بحرانی است که ممکن است در آینده در منطقه رخ دهد.

غافلگیری‌های نظامی در راه است

یک منبع نظامی آگاه در صنعاء نیز در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» اظهار داشت که هدف قرار گرفتن تل‌آویو از سوی نیروهای مسلح یمن نشان می‌دهد که این کشور همچنان از ظرفیت‌های نظامی غافلگیرکننده‌ای برخوردار است.

به گفته این منبع، سلاح‌هایی که در رویارویی‌های دریایی و هوایی به کار گرفته خواهند شد، از نوع تجهیزات پیشرفته و ویژه هستند و می‌توانند معادلات نبرد را تحت تأثیر قرار دهند.

او افزود که حضور زودهنگام یمن در این مرحله از درگیری، حامل پیام‌های مهمی برای رژیم صهیونیستی است. از جمله اینکه یمن اجازه نخواهد داد رژیم صهیونیستی به‌صورت جداگانه با جبهه‌های لبنان یا فلسطین برخورد کند و هر یک از این میدان‌ها را به تنهایی هدف قرار دهد.

افزایش فشار بر اسرائیل از جبهه دریایی

ناظران سیاسی نیز معتقدند ورود رسمی یمن به این رویارویی، فشارهای نظامی و سیاسی بر رژیم صهیونیستی را افزایش خواهد داد.

به باور آنان، یمن در جریان عملیات‌های حمایتی از غزه طی ماه‌های گذشته نشان داده که توانایی مدیریت یک جنگ فرسایشی و بلندمدت را دارد. به‌ویژه در جبهه دریایی که توانست معادلات جدیدی را بر رژیم صهیونیستی، تحمیل کرده و نوعی محاصره دریایی علیه آن ایجاد کند.

بازگشت یمن به صحنه درگیری‌های منطقه‌ای

این تحلیلگران یادآور می‌شوند که ایالات متحده آمریکا و چند کشور دیگر پیش‌تر تلاش کردند محاصره دریایی اعمال‌شده از سوی یمن را بشکنند و برای این منظور ائتلاف‌های نظامی مختلفی از جمله ائتلاف «حفاظت از شکوفایی» را تشکیل دادند.

با این حال، بازگشت دوباره صنعاء به مرکز تحولات منطقه‌ای در این مقطع زمانی از نگاه آنان به این معناست که ابزارهای فشار علیه رژیم صهیونیستی هنوز به پایان نرسیده و امکان گسترش دامنه درگیری و باز شدن جبهه‌های جدید همچنان وجود دارد.

پیام روشن صنعاء

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که یمن در تلاش است با ترکیب فشار نظامی، تهدید کشتیرانی رژیم صهیونیستی در دریای سرخ و حمایت آشکار از لبنان، معادله جدیدی را در منطقه تثبیت کند. معادله‌ای که بر اساس آن هرگونه تشدید حملات رژیم صهیونیستی در یکی از جبهه‌های محور مقاومت، می‌تواند واکنش‌هایی فراتر از همان جغرافیا را در پی داشته باشد.

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