به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی بهداشت (WHO) در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که بیماری‌های ساری و مشکلات درمانی همچنان جان شهروندان افغانستان را تهدید می‌کند.

براساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه منتشر شد، از اواسط خرداد تا اواسط تیرماه، دست‌کم ۲۱۴ نفر در افغانستان بر اثر بیماری‌های مختلف جان باخته‌اند.

این نهاد اعلام کرده است که عفونت حاد تنفسی همراه با سینه‌بغل همچنان مرگبارترین بیماری در افغانستان است. در این بازه زمانی، بیش از ۶۵ هزار مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده و دست‌کم ۱۶۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

افزایش بیماری‌های ساری

سازمان جهانی بهداشت همچنین از افزایش موارد تب کنگو در افغانستان خبر داده است. براساس این گزارش، در یک ماه گذشته ۴۸۳ مورد مشکوک به تب کنگو ثبت شده و ۲۱ نفر بر اثر این بیماری جان باخته‌اند.

این سازمان احتمال داده است که افزایش موارد ابتلا به تب کنگو با افزایش تماس مردم با مواشی و ذبح حیوانات در جریان عید قربان مرتبط باشد.

در کنار آن، موارد اسهال آبکی حاد همراه با کم‌آبی بدن نیز افزایش یافته است. براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، تنها در ماه جون بیش از ۱۸ هزار مورد ابتلا و ۱۴ مورد مرگ ناشی از این بیماری ثبت شده که نسبت به ماه گذشته بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

سرخک نیز همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی درمانی در افغانستان است. در این مدت بیش از دو هزار مورد مشکوک به سرخک ثبت شده و ۱۱ نفر بر اثر این بیماری جان باخته‌اند.

وضعیت بازگشت‌کنندگان؛ چالش تازه درمانی

سازمان جهانی بهداشت در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت بازگشت مهاجران افغانستانی اشاره کرده و گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه جون، بیش از ۹۰۵ هزار نفر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته‌اند.

به گفته این نهاد، ده‌ها هزار نفر از بازگشت‌کنندگان از نظر بیماری‌های ساری غربالگری شده‌اند و کووید-۱۹ همچنان شایع‌ترین بیماری شناسایی‌شده در میان این گروه بوده است.

بازگشت گسترده مهاجران در شرایطی ادامه دارد که نظام درمانی افغانستان با کمبود منابع، محدودیت امکانات و افزایش نیازهای درمانی مواجه است.

سازمان جهانی بهداشت تأکید کرده است که ادامه نظارت بر بیماری‌های واگیردار، تقویت برنامه‌های واکسیناسیون، بهبود دسترسی به خدمات درمانی و حمایت از مراکز درمانی برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری‌ها در افغانستان ضروری است.

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