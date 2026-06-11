ثبت ۱۲۰ مورد ابتلا به تب کنگو در روزهای پس از عید قربان در کابل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان بیمارستان تخصصی آنتانی کابل اعلام کردند که تنها در ۱۵ روز گذشته (از آغاز عید قربان تا دیروز)، ۱۲۰ مورد جدید ابتلا به تب کنگو در این بیمارستان ثبت شده است.

دکتر فریدالله امیری، متخصص بیماری‌های عفونی در این بیمارستان گفت: «همه‌ساله پس از عید قربان، شمار مبتلایان به این بیماری افزایش می‌یابد.» طبق گفته او، از روز اول عید قربان (۲۷ می) تا امروز، ۱۲۰ بیمار مبتلا ثبت شده که حدود ۴۰ درصد آن‌ها زنان و بیش از ۶۰ درصد مردان هستند. تاکنون ۶ بیمار از این موارد جان باخته‌اند و در حال حاضر ۷۰ نفر در بیمارستان بستری‌اند که وضعیت دو نفر از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

دکتر امیری افزود: «از آغاز سال جاری تا یک روز پیش از عید قربان، حدود ۱۵۰ مورد ابتلا ثبت شده بود که ۴ مورد آن منجر به مرگ شده بود.»

افزایش موارد پس از عید عمدتاً به دلیل سهل‌انگاری در ذبح حیوانات، تماس مستقیم با خون و گوشت بدون استفاده از دستکش و عدم رعایت بهداشت است. تب کنگو یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که از طریق نیش کنه، مصرف گوشت نیم‌پخته یا تماس با ترشحات حیوانات آلوده منتقل می‌شود.

علائم اولیه شامل تب شدید، سردرد، درد عضلات، استفراغ و زردی است، اما در مراحل پیشرفته خونریزی زیر پوست، از بینی، دهان و گوش ظاهر می‌شود که بسیار خطرناک است. بیشتر بیماران از مناطق مرکزی کشور مراجعه می‌کنند و موارد پیچیده از ولایات به کابل ارجاع داده می‌شوند.

پزشکان تأکید دارند که استفاده از دستکش هنگام ذبح، شستشوی کامل محل با آب و صابون یا مواد ضدعفونی، سمپاشی دام‌ها و خودداری افراد دارای زخم از تماس با دام‌ها، می‌تواند از شیوع این بیماری جلوگیری کند. تب کنگو با نرخ مرگ‌ومیر بالا همراه است و نیاز به درمان سریع دارد.

این افزایش موارد، زنگ خطری برای بهداشت عمومی به‌ویژه در فصل گرما و پس از عید قربان در افغانستان محسوب می‌شود.

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