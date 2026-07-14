به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این نظرسنجی که با مشارکت ۵۵۷ نفر از ساکنان یهودی سرزمینهای اشغالی در فاصله ۷ تا ۱۰ ژوئن انجام شده است، ۹۷ درصد از شرکتکنندگان روابط نزدیک آمریکا و رژیم صهیونیستی را برای این رژیم حیاتی دانسته و ۷۸ درصد نیز حمایت واشنگتن را عاملی تعیینکننده برای آینده آن ارزیابی کردهاند. همچنین ۶۳ درصد با راهکار تشکیل دو دولت مخالفت کردهاند، در حالی که تنها ۲۲ درصد از این طرح حمایت کردهاند.
نتایج این نظرسنجی همچنین نشان میدهد ۸۱ درصد از پاسخدهندگان از توافقهای موسوم به «ابراهیم» حمایت میکنند و ۷۸ درصد نیز خواستار دستیابی به توافقی مشابه با عربستان سعودی هستند. همچنین ۷۲ درصد از عادیسازی روابط با لبنان و ۶۴ درصد از توافق با سوریه حمایت کردهاند. در بخش دیگری از این نظرسنجی، ۴۱ درصد بر این باورند که رژیم صهیونیستی باید در سالهای آینده کنترل نوار غزه را در اختیار داشته باشد، در حالی که تنها ۲۵ درصد از واگذاری اداره این منطقه به یک ائتلاف بینالمللی با حمایت کشورهای عربی پشتیبانی کردهاند و حمایت از واگذاری غزه به سازمان ملل، تشکیلات خودگردان فلسطین یا دیگر گروههای فلسطینی، در هر مورد از ۷ درصد فراتر نرفته است.
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