به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «برنی سندرز» سناتور آمریکایی در واکنش به توقیف «رو خانا» نماینده دموکرات کنگره آمریکا به دست شهرک‌نشینان مسلح در کرانه باختری، درباره وضعیت روزمره فلسطینیان تحت اشغال هشدار داد.

سندرز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «اگر شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری می‌توانند یک عضو کنگره آمریکا را به‌ زور متوقف کنند، تصور می‌کنید بر سر فلسطینیانی که در آنجا زندگی می‌کنند چه می‌آید؟ متأسفانه پاسخ را می‌دانیم.»

«رو خانا» نماینده دموکرات کنگره آمریکا اعلام کرده بود که شهرک‌نشینان مسلح، خودروی حامل او و هیات همراهش را هنگام بازدید از روستای فلسطینی «خربت زنوتا» محاصره کردند و بیش از یک ساعت اجازه ادامه مسیر به آنان را ندادند. این گروه تنها پس از تماس با سفارت آمریکا در قدس و مداخله پلیس توانست محل را ترک کند.

خانا گفته است این حادثه نشان داد فلسطینیانی که از حمایت سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای برخوردار نیستند، در کرانه باختری اشغالی روزانه با چه میزان بی‌قدرتی و ناامنی روبه‌رو هستند.

حدود ۵۰۰ هزار شهرک‌نشین صهیونیست در شهرک‌های ساخته‌شده در کرانه باختری اشغالی و حدود ۲۵۰ هزار نفر دیگر نیز در شهرک‌های احداث‌شده بر اراضی فلسطینی در قدس شرقی اشغالی زندگی می‌کنند. این افراد با حمایت رژیم صهیونیستی هر روز با اقدامات تجاوزکارانه از شهرک‌سازی، قتل، ترور و بازداشت، برای تغییر واقعیت جمعیتی و جغرافیایی در این منطقه تلاش می کنند.

حملات فزاینده به روستاها و شهرک‌های کرانه باختری در چارچوب سیاستی سازمان‌ یافته و در قالب طرحی برای تحمیل کوچ اجباری، تصرف اراضی و شکستن اراده پایداری ملت فلسطین صورت است که رژیم اشغالگر هر اندازه هم در سرکوب و جنایت پیش برود، هرگز به آن دست نخواهد یافت.

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