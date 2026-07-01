به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود اینکه توافق میان رژیم صهیونیستی و لبنان بر خروج نظامیان صهیونیست از مناطق آزمایشی در جنوب لبنان تأکید دارد، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» به نقل از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گزارش داده است که ارتش این رژیم همچنان به استقرار خود در این منطقه ادامه خواهد داد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، نتانیاهو برای ادامه حضور نیروهای نظامی صهیونیست در آنچه منطقه امن در جنوب لبنان خوانده، ادعا کرده است که هدف از این اقدام جلوگیری از ساخت تونل‌هایی توسط حزب‌الله برای نفوذ به مرزهای شمالی سرزمین‌های اشغالی است. او همچنین اعلام کرده است که ایران برای اجرای خروج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان بر اساس یادداشت تفاهم با واشنگتن فشار وارد می‌کند.

این اظهارات با سخنان «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، هم‌راستا است. او نیز تأکید کرده است که ارتش رژیم صهیونیستی تا زمانی که ضروری باشد در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و نوار غزه باقی خواهد ماند، بدون آنکه جدول زمانی مشخصی برای خروج ارائه کند.

مناطق امنیتی

یسرائیل کاتس در مراسم یادبود سربازان صهیونیستی که در جنگ لبنان در سال ۲۰۰۶ کشته شدند، ادعا کرد که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند تا از ساکنان سرزمین‌های اشغالی محافظت کنند.

کاتس در موضوع لبنان و متحد ایران یعنی حزب‌الله، نیز پای ایران را به میان کشید و تهدید کرد که رژیم صهیونیستی در صورت نیاز بار دیگر به تهران حمله خواهد کرد.

نتانیاهو هم‌زمان با تأکید بر حفظ حضور نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، تلاش کرد توافق اخیر با بیروت را در گفت‌وگو با روزنامه «یدیعوت آحارونوت» یک دستاورد تاریخی معرفی کند؛ توافقی که به ادعای او، امکان ادامه حضور ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان را فراهم می‌کند.

در ۲۶ ژوئن جاری، بیروت و تل‌آویو در واشنگتن و با میانجی‌گری آمریکا به رهبری «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، توافقی را امضا کردند که بر اساس آن خروج تدریجی رژیم صهیونیستی از خاک لبنان پیش‌بینی شده و قرار است این روند از دو منطقه آزمایشی آغاز شود.

ادعاهای نتانیاهو

نتانیاهو در اظهارات خود برای این روزنامه، ادامه اشغال بخش‌هایی از جنوب لبنان را با ورود به مرحله جدیدی از روابط با بیروت پیوند زد و مدعی شد که دولتش تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف انجام خواهد داد.

در نشانه‌ای از ادامه حضور میدانی رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم دروازه‌هایی برای عبور و مرور میان آنچه منطقه زرد و منطقه مرزی در جنوب لبنان نامیده می‌شود، ایجاد کرده است. اقدامی که هم‌زمان با ادامه حضور نظامی رژیم صهیونیستی در داخل خاک لبنان صورت گرفته است.

خط زرد، خطی است که رژیم صهیونیستی در جریان حمله اخیر خود به جنوب لبنان ایجاد کرده و آن را نوار امنیتی می‌نامد. این خط در برخی نقاط از مرز سرزمین‌های اشغالی تا حدود ۱۰ کیلومتر در عمق خاک لبنان امتداد دارد.

خبرگزاری رسمی لبنان (NNA) گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی دروازه‌هایی میان منطقه زرد، منطقه مرزی و منطقه جنوب رود لیطانی ایجاد کرده است، اما جزئیات بیشتری درباره تعداد، محل یا ماهیت این دروازه‌ها ارائه نکرد.

اقدامات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

در همین زمینه، خبرگزاری لبنان اعلام کرد که نیروهای نظامی صهیونیست اقدام به تخریب جاده‌ها به‌ویژه مسیر میان منطقه «حامول» تا شهرک «ناقوره» و سپس «عیتا الشعب» کرده‌اند و همچنین درختان قدیمی دو طرف این مسیر را قطع کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست همچنین چندین خانه را در منطقه «بیت یاحون ـ حداثا» منفجر کرده و خانه‌های دیگری را در شهرک «الطیری» در منطقه «بنت جبیل» تخریب کرده‌اند.

این اقدامات هم‌زمان با بازدید بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به همراه یسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم از مناطقی در جنوب لبنان انجام شد که رژیم صهیونیستی، آنها را اشغال کرده و نوار امنیتی می‌نامد.

این نخستین سفر نتانیاهو به مناطق اشغال‌شده لبنان پس از توافق امنیتی میان رژیم صهیونیستی و دولت لبنان بود. توافقی که جمعه گذشته با میانجی‌گری آمریکا حاصل شد و بر اساس آن قرار است که رژیم صهیونیستی، دو منطقه در جنوب لبنان را به ارتش لبنان تحویل دهد.

در جریان جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان از ماه مارس تاکنون، بیش از چهار هزار لبنانی شهید و بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند.

اتهامات درباره اظهارات گمراه‌کننده

از سوی دیگر، «گادی آیزنکوت» رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و رهبر حزب مخالف «یشار»، حمله‌ای شدید به بنیامین نتانیاهو انجام داد و او را متهم کرد که با ادعاهایی درباره داشتن بمب هسته‌ای توسط ایران، افکار عمومی رژیم صهیونیستی را ترسانده است.

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» به نقل از آیزنکوت گزارش داد که او در کنفرانسی در مرکز سرزمین‌های اشغالی گفت: نتانیاهو اظهارات گمراه‌کننده‌ای مطرح کرد. ایران هرگز هیچ بمب هسته‌ای در اختیار نداشت. او برای ترساندن افکار عمومی اسرائیل، ادعاهایی ساختگی مطرح می‌کند.

این اظهارات به سخنان نتانیاهو در مصاحبه با شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی در شامگاه سه‌شنبه اشاره دارد. جایی که او مدعی شده بود دو بار به ایران حمله کرده تا رژیم صهیونیستی را از نابودی با بمب‌های هسته‌ای ایران، نجات دهد.

آیزنکوت که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ ریاست ستاد ارتش رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت، روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که قصد دارد برای مقام نخست‌وزیری این رژیم نامزد شود.

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