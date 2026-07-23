به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رصدخانه الازهر در گزارش اخیر خود، نسبت به افزایش چشمگیر لفاظی‌های نژادپرستانه و اسلام‌هراسی در فضای مجازی همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ هشدار داد. این نهاد با ابراز نگرانی عمیق، تأکید کرد که سوءاستفاده از فضای سایبری برای ترویج نفرت و تحریک علیه دیگران، ارزش‌های همزیستی و تکثرگرایی را تهدید کرده و ورزش را از ابزاری برای نزدیکی ملت‌ها به بستری برای دامن زدن به اختلافات تبدیل کرده است.

رصدخانه الازهر تصریح کرد که مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات هماهنگ میان دولت‌ها، پلتفرم‌های اجتماعی و نهادهای مدنی است تا با ایجاد گفتمانی مسئولانه، از تبدیل رویدادهای ورزشی به عرصه‌ای برای ترویج تبعیض نژادی یا مذهبی جلوگیری شود.

آمار نگران‌کننده نفرت‌پراکنی آنلاین

در این گزارش به یافته‌های «رصدخانه اسپانیایی نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی» (تحت نظارت وزارت امنیت اجتماعی و مهاجرت اسپانیا) استناد شده که روند صعودی نفرت‌پراکنی در پلتفرم‌های اجتماعی را در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ بررسی کرده است. بر اساس داده‌های این مرکز، در ماه ژوئن بیش از ۴۰ هزار مورد نفرت‌پراکنی آنلاین شناسایی شد. در این میان، مسائل مربوط به ناامنی با ۶۹ درصد، در صدر فهرست قرار دارند و رویدادهای ورزشی با سهم ۱۶ درصدی، دومین عامل اصلی تولید محتوای نفرت‌آمیز گزارش شده‌اند.

جامعه هدف: شمال آفریقایی‌ها و مسلمانان

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که افراد با تبار شمال آفریقایی با ۸۸ درصد از کل محتوای رصد شده، بیشترین هدفِ نفرت‌پراکنی بوده‌اند. پس از آن، پیام‌های ضداسلامی با ۱۱ درصد و محتوای توهین‌آمیز علیه افراد با تبار آفریقایی با ۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

شدت لفاظی‌های نژادپرستانه نیز روندی افزایشی داشته است؛ به طوری که ۴۸ درصد پیام‌ها حاوی زبان غیرانسانی و توهین مستقیم، ۳۲ درصد پست‌ها گروه‌های هدف را تهدیدی برای جامعه معرفی کرده و ۱۰ درصد محتواها به‌طور صریح خواستار اخراج خارجی‌ها شده‌اند.

عملکرد متفاوت پلتفرم‌های اجتماعی

در بخش واکنش پلتفرم‌های اجتماعی به این محتواهای مخرب، گزارش حاکی از حذف ۶۱ درصد از موارد گزارش‌شده است. در این میان، «تیک‌تاک» با ثبت بالاترین نرخ واکنش (۹۸ درصد) پیشتاز بوده و پس از آن «ایکس» (۹۳ درصد)، «فیس‌بوک» (۶۲ درصد) و «اینستاگرام» (۳۲ درصد) قرار دارند. در همین حال، «یوتیوب» با کمترین نرخ واکنش، تنها ۸ درصد از محتوای گزارش‌شده را حذف کرده است.

رصدخانه الازهر در پایان تأکید کرد که مبارزه با نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، نیازمند توسعه مکانیسم‌های نظارتی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ارتقای آگاهی نسبت به اهمیت احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی است؛ اقداماتی که می‌تواند روح جوانمردی و ارزش‌های همزیستی میان انسان‌ها را حفظ کند.

...............

پایان پیام