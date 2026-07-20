به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع سیاسی در صنعا اعلام کردند که هر دولتی که به ائتلاف خصمانه به رهبری عربستان سعودی بپیوندد یا در محاصره یمن مشارکت کند، با تهدید ممانعت از عبور کشتی‌های تجاری‌اش در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب مواجه خواهد شد.

صنعا با مشروع خواندن این اقدام در چارچوب حق دفاع از خود، تأکید کرده است که معادله جدید «بندر در برابر بندر» می‌تواند اقتصاد عربستان را به مرز فلج کامل بکشاند.

منابع سیاسی متعددی در صنعا تأکید کردند که «هر دولتی که به فهرست کشورهای مشارکت‌کننده در محاصره یمن بپیوندد یا در هر ائتلاف خصمانه‌ای به رهبری عربستان سعودی مشارکت کند، با احتمال مسدود شدن مسیر کشتی‌های عازم بنادرش در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب مواجه خواهد شد؛ اقدامی که در چارچوب حق یمن برای دفاع مشروع از خود صورت می‌گیرد.»

به گفته یک منبع اقتصادی آگاه در صنعا که با روزنامه «الاخبار» گفت‌وگو کرده است، معادله «بندر در برابر بندر» یکی از مهم‌ترین ابزارها برای شکستن محاصره تحمیلی بر بندر «الحدیده» و سایر بنادر یمن، از جمله بنادر تحت کنترل گروه‌های هوادار ریاض در استان‌های جنوبی به شمار می‌رود.

این منبع خاطرنشان کرد که «این معادله، نگرانی طرف سعودی را برانگیخته است؛ چراکه ریاض به خوبی می‌داند چنین گامی می‌تواند منجر به فلج شدن کامل اقتصاد عربستان شود.»

وی افزود: «ریاض که پیش‌تر از محاصره و جنگ اقتصادی علیه یمن استفاده کرده و رنج میلیون‌ها یمنی را رقم زده است، نخواهد توانست برای چند هفته در برابر این معادله تاب بیاورد و باید بداند که هزینه آن بسیار سنگین خواهد بود.»

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