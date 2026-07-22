به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، در گفت‌وگو با پایگاه خبری «العهد» اظهار داشت که راهبرد «محاصره در برابر محاصره» نخستین گام از روند جدید تشدید اقدامات یمن علیه عربستان به شمار می‌رود. وی با اشاره به تداوم محاصره و جنگ علیه یمن طی سال‌های گذشته، هدف از این اقدامات را شکستن محاصره، پایان دادن به تجاوز، رفع رنج مردم یمن و احقاق حقوق مشروع این کشور عنوان کرد.

الاسد تأکید کرد که صنعا در چارچوب این راهبرد تلاش خواهد کرد صادرات و واردات عربستان را با محدودیت‌های جدی مواجه کند و از کشورهای همسایه ریاض نیز خواست در دور زدن این اقدامات همکاری نکنند. وی همچنین مدعی شد که نیروهای مسلح یمن از گزینه‌های متعددی برای پایان دادن به محاصره برخوردارند و در صورت ادامه وضعیت کنونی، اقدامات شدیدتری را اجرا خواهند کرد.

عضو دفتر سیاسی انصارالله با دفاعی خواندن عملیات نیروهای مسلح یمن، تصریح کرد که مردم این کشور دیگر ادامه محاصره را نخواهند پذیرفت. وی همچنین در واکنش به اظهارات مقام‌های سعودی درباره نبود محاصره علیه یمن، این ادعا را رد کرد و تأکید داشت که محدودیت‌های اعمال‌شده بر فرودگاه‌ها، بنادر و مسیرهای زمینی یمن همچنان ادامه دارد و مسئولیت پیامدهای انسانی آن بر عهده عربستان و حامیان آن است.

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