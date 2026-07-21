المشاط: حق داریم برای پایان دادن به محاصره یمن هر اقدامی را انجام دهیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی المشاط در گفت‌وگو با خبرگزاری «سبأ» اظهار داشت رفتار عربستان سعودی و اصرار این کشور بر ادامه محاصره یمن نشان می‌دهد ریاض اراده‌ای برای تحقق صلح ندارد. وی با تأکید بر اینکه هیچ طرفی حق مشروعیت‌بخشی به محاصره مردم یمن را ندارد، گفت اقدامات و مواضعی که در حمایت از این محاصره صادر می‌شود، با هدف توجیه سیاست‌های عربستان صورت می‌گیرد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن همچنین حمله عربستان به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد و آن را اقدامی غیرقابل قبول دانست که به گفته وی، ریاض هزینه آن را خواهد پرداخت. المشاط تصریح کرد تنها راه پیش‌روی عربستان پایان دادن به محاصره یمن است و ادامه این سیاست، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از رفع محاصره برای این کشور به همراه خواهد داشت.

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