به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین محمدحسن جعفری، روحانی پاکستانی، در خطبههای نماز جمعه که در مسجد جامع شهر سکردو بلتستان پاکستان برگزار شد، اظهار داشت: عزت و جایگاه جهانی رهبر شهید، ثمره تقوا، علم، بصیرت و سالها مجاهدت خالصانه ایشان در راه اسلام و امت اسلامی بود و تشییع باشکوه وی، پیام وحدت امت اسلامی و ایستادگی در برابر استکبار را به جهانیان رساند.
وی با استناد به آموزههای قرآن کریم، رهبر شهید، آیت الله العظمی سید علی خامنهای(قدس سره) را الگویی از ایمان، تقوا، بصیرت و عمل صالح معرفی کرد و افزود: احترام و محبوبیت کمنظیر ایشان در میان ملتهای مسلمان و آزادگان جهان، نتیجه سالها دانش، تقوای الهی، مجاهدت و خدمت صادقانه به اسلام و مسلمانان بود.
این روحانی برجسته پاکستانی با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: این حضور گسترده، نماد وفاداری امت اسلامی به آرمانهای انقلاب اسلامی، همبستگی مسلمانان و مقاومت در برابر استکبار جهانی بود و نشان داد که راه، مکتب و اندیشه رهبر شهید همچنان در میان ملتهای مسلمان زنده، پویا و الهامبخش است.
..........
پایان پیام
نظر شما