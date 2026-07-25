به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهرهای مختلف مراکش روز جمعه شاهد برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های حمایتی از مردم فلسطین بود. در شهر «الجدیده» صدها نفر مقابل تئاتر عفیفی گرد هم آمدند و حملات مداوم رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کردند. همچنین در منطقه «ویسلان» از توابع مکناس، نمازگزاران پس از اقامه نماز جمعه در مسجد التقوی با برگزاری تجمعی اعتراضی، حمایت خود را از غزه اعلام کرده و یورش شهرک‌نشینان به مسجدالاقصی و روند عادی‌سازی روابط را محکوم کردند.

در شهر الدارالبیضاء نیز تجمعی مرکزی با محوریت محکومیت کشتار غیرنظامیان در غزه برگزار شد.

تشکل‌های زنان مراکشی مخالف عادی‌سازی نیز در این اعتراضات حضوری فعال داشتند و با برگزاری برنامه‌ها و کارزارهای همبستگی، از زنان اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی حمایت کردند. این گروه‌ها با محکوم کردن رفتارهای صورت‌گرفته علیه زنان فلسطینی، آنان را نماد ایستادگی و مقاومت ملت فلسطین دانستند و بر تداوم مشارکت زنان مراکشی در فعالیت‌های حمایتی از فلسطین تأکید کردند.

در جریان این تجمعات، شرکت‌کنندگان نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه فعالیت‌های حامیان فلسطین در مراکش نیز اعتراض کردند. به گفته برگزارکنندگان، تجمع اعتراضی جبهه حمایت از فلسطین در شهر طنجه با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شد و ۱۵ نفر از فعالان، از جمله سه زن، دو نوجوان و سه عضو دبیرخانه محلی این جبهه، بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شدند؛ اقدامی که با انتقاد گسترده فعالان همراه شد.

محمد الوافی، عضو دبیرخانه ملی جبهه مغربی حمایت از فلسطین و مخالفت با عادی‌سازی، با تأکید بر ادامه اعتراضات مردمی گفت این حرکت‌ها نشان می‌دهد مسئله فلسطین همچنان جایگاهی ریشه‌دار در میان مردم مراکش دارد و این تجمعات تا تحقق حقوق ملت فلسطین ادامه خواهد یافت.

برگزارکنندگان همچنین با انتقاد از سکوت نهادهای بین‌المللی و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل، خواستار افزایش فشار افکار عمومی جهان برای توقف جنگ و پایان دادن به رنج مردم غزه شدند.

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