گسترش تحرکات مردمی در کشورهای تونس و مراکش در محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بیانیههای صادرشده از سوی تشکلهایی همچون «جبهه مراکشی حمایت از فلسطین و مخالفت با عادیسازی» و «جریان مردمی» تونس، تحولات اخیر منطقه بهعنوان بخشی از یک «تجاوز استعماری» توصیف شده است. محسن النابتی، سخنگوی جریان مردمی تونس، نیز در گفتوگو با یک رسانه لبنانی، تحولات غزه، لبنان، ایران و یمن را جلوهای از سیاستهای قدرتهای غربی برای حفظ نفوذ خود دانست و خواستار افزایش فشار بر دولتهای عربی برای جلوگیری از همراهی با این روند شد.
همچنین تشکلهای مردمی مغرب عربی با اعلام حمایت از فلسطین و دیگر گروههای مقاومت، از عملکرد نهادهای بینالمللی در توقف جنگ انتقاد کردند و بر ضرورت تقویت فرهنگ مقاومت و مقابله با عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی تأکید ورزیدند. در همین راستا، «جبهه مراکشی حمایت از فلسطین و مخالفت با عادیسازی» از برگزاری تجمع اعتراضی مقابل پارلمان مراکش در روز سهشنبه خبر داد؛ تجمعی که با هدف محکومیت ادامه جنگ در غزه، مخالفت با کوچ اجباری فلسطینیان و اعتراض به روند عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی برگزار خواهد شد.
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