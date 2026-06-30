به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست ویژه «میراث راهبردی و تمدنی رهبر شهید امت» با حضور دکتر عصام العماد، اندیشمند و مستبصر برجسته یمنی و دکتر راشد الراشد، فعال سیاسی بحرینی، در خبرگزاری ابنا برگزار شد. در این نشست، دکتر العماد به واکاوی ابعاد شخصیتی و میراث ماندگار رهبر انقلاب پرداخت و بر نقش بی‌بدیل ایشان در شکل‌گیری هسته‌های مقاومت در منطقه، به‌ویژه در یمن، تأکید کرد.

دکتر عصام العماد در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه تاریخی رهبر شهید، ایشان را شخصیتی توصیف کرد که سه مقام «مرجعیت عالی دینی»، «رهبری سیاسی» و «شهادت» را در خود جمع کرده؛ ترکیبی که به گفته وی در طول تاریخ اسلام برای حاکم یک کشور اسلامی بی‌سابقه بوده است.

شهادت رهبر امت؛ انقلاب فرهنگی و سیاسی در جهان بشریت

وی در ادامه با بیان اینکه شهادت ایشان یک «انقلاب فرهنگی و سیاسی» در جهان بشریت ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: «اکنون کل دنیا در مورد شهادت ایشان صحبت می‌کنند و روز تشییع جنازه ایشان، واقعه‌ای فراتر از جهان اسلام خواهد بود که تشنگی جهانیان برای شناخت اندیشه‌های ایشان را عیان می‌کند».

از حجره‌های قم تا تنگه باب‌المندب؛ معمارِ ۳۵ ساله بیداری یمن

این اندیشمند یمنی در بخشی از این گزارش مطبوعاتی، به افشای ناگفته‌هایی از پیوند عمیق رهبر شهید انقلاب با نهضت یمن پرداخت و ایشان را «مؤسس و بنیان‌گذار اصلی» جریان انصارالله نامید. وی با اشاره به اقامت ۳۰ تا ۳۵ سال پیشِ شخصیت‌هایی همچون بدرالدین الحوثی و سید عبدالملک الحوثی در قم، فاش کرد: «رهبر انقلاب از همان دهه‌ها پیش، جلسات منظمی با سران نهضت یمن داشتند و با نگاهی نابغه و آینده‌نگرانه، از ۳۵ سال پیش بر اهمیت راهبردی تنگه باب‌المندب تأکید می‌کردند، گویی تحولات امروزِ تقابل با استکبار در این منطقه را می‌دیدند».

وی همچنین به مصداقی از هوشمندی فرهنگی ایشان اشاره کرد و گفت که رهبر انقلاب برای پیوند قلبی با مردم یمن، دستور بازسازی مقبره متروکه «ناصر اطروش» در ایران را صادر کردند. العماد در این باره تشریح کرد: «ایشان می‌دانستند که تعدادی زیادی از مردم ایران شیفتۀ این شخصیت هستند و با احیای این مکان، پلی میان یمن و ایران ساختند؛ به‌طوری که امروزه این مکان به زیارتگاه یمنی‌ها و محل دفن شهدای یمنی که در ایران شهید شده‌اند، تبدیل شده است».

تصحیح مسیر قطب‌گرایی؛ پیوند سیاست با عرفان و معنویت

دکتر العماد با نقد علمی روش‌های تفسیری رایج در جنبش‌های اسلامی، به مقایسه دیدگاه رهبر شهید با «سید قطب» پرداخت. وی با بیان اینکه بسیاری از اعضای جنبش‌های اسلامی با وجود خواندن تفاسیر سیاسی، همچنان به تندروی دچار می‌شدند، تصریح کرد: «مشکل بزرگ سید قطب این بود که قرآن را تنها از منظر سیاسی می‌دید و از جنبه معنویت و عرفان غافل بود، اما رهبر انقلاب این خلع بزرگ را پر کردند و میان سیاست و عرفان پیوندی عمیق برقرار ساختند تا پیروان ایشان در عین سیاسی بودن، به انحرافات تکفیری دچار نشوند».

وی در ادامه افزود که رهبر شهید با تسلط بی‌نظیر بر علوم مختلف از جمله تاریخ، رجال، فلسفه، عرفان و حتی علوم نظامی و رزمی، شخصیتی چندبعدی داشتند که نظیر آن در میان رهبران جهان یافت نمی‌شود. به گفته العماد، این شهید بزرگوار حتی در سن ۸۷ سالگی، با حافظه‌ای خیره‌کننده و بدون کوچک‌ترین اشتباه در محاسبات تاریخی، سخنرانی‌های طولانی ایراد می‌کردند که این خود از کرامات ایشان محسوب می‌شد.

«عشق به شهادت»؛ رمز عبور از محدودیت‌های زمانی و مکانی

مستبصر یمنی در تحلیل «رمز شخصیت» رهبر انقلاب، کلید واژه اصلی را «عشق به شهادت و شهیدان» دانست و خاطرنشان کرد: «این صفت در تمام رفتار و کردار ایشان ملموس بود؛ ایشان صدها بار به خانه شهدا رفتند و با وجود مقام رهبری، با بغض و گریه از خانواده شهدا می‌خواستند دعا کنند که ایشان هم به مقام شهادت نائل شوند». وی تصریح کرد که دشمنان (آمریکا و اسرائیل) ۳۷ سال تلاش کردند تا مانع شناخته شدن عظمت ایشان در جهان شوند، اما با شهادت ایشان، تمام نقشه‌هایشان هدر رفت و نام ایشان جهانی‌تر شد.

العماد به تأثیر شگرف خون ایشان بر تغییر نگرش‌ها اشاره کرد و گفت: «تاثیر شهادت ایشان چنان بود که حتی در میان برخی اعضای سابق گروه‌های تندرو مانند داعش، موجی از تحول ایجاد شده و آن‌ها با دیدن سیره و لحظه شهادت ایشان (در حالی که قرآن به دست داشتند)، به مکتب اهل‌بیت متمایل شده‌اند». وی تأکید کرد که اکنون مردم یمن فراتر از مسائل سیاسی، به دنبال کتاب‌ها و دیدگاه‌های مکتبی ایشان در مورد مهدویت و سیره ائمه هستند.

پیشنهاد جهانی «نماز غیابی»؛ رستاخیزی در روز تشییع

دکتر العماد در بخش پایانی سخنان خود، پیشنهادی راهبردی برای روز تشییع جنازه ارائه داد و از رسانه‌ها خواست این مطالبه را ابلاغ کنند. وی با بیان اینکه در فقه اهل تسنن و زیدی‌های یمن، اقامه «نماز میت غیابی» (بدون حضور فیزیکی جنازه) جایز و مرسوم است، پیشنهاد کرد: «در لحظه تشییع در تهران، ائمه جماعت در سراسر جهان اسلام، از مراکز اسلامی آلمان و آمریکا تا مساجد یمن و مراکش، هم‌زمان نماز میت غیابی اقامه کنند».

وی تصریح کرد که این حرکت می‌تواند به یک پدیده بین‌المللی عظیم برای تبلیغ فرهنگ شهادت تبدیل شود و بازتاب رسانه‌ای آن در شبکه‌هایی مانند العالم و المیادین، لرزه بر اندام دشمنان اندازد. به گفته وی، این نماز سراسری باعث می‌شود که میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا که امکان حضور در تهران را ندارند، پیوند قلبی خود را با میراث رهبر شهید ابراز کنند.

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