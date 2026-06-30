محکومیت فعال مراکشی به حبس تعلیقی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زینب الخروبی، فعال مراکشی مقیم فرانسه، پس از ورود به فرودگاه مراکش در فوریه ۲۰۲۶ بازداشت و با اتهام «تحریک به ارتکاب جرم از طریق بسترهای دیجیتال» به دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. دادگاه بدوی در نهایت وی را به شش ماه حبس با تعلیق اجرای حکم و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد؛ حکمی که همچنان قابل تجدیدنظرخواهی است.

در پی صدور این رأی، جنبش زنان «خمیسه» و شماری از فعالان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌هایی، این حکم را محکوم کرده و آن را مغایر حق آزادی بیان دانستند. آنان ضمن اعلام همبستگی با زینب الخروبی و دیگر افرادی که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، خواستار توقف پرونده‌های مرتبط با آزادی بیان، رعایت اصول دادرسی عادلانه و فراهم شدن فضایی برای مشارکت آزادانه جوانان در عرصه عمومی شدند. جنبش «نسل زد» نیز که از شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت، در ماه‌های اخیر با برگزاری تجمعاتی در شهرهای مختلف مراکش، مطالباتی در حوزه آموزش، سلامت و عدالت اجتماعی را مطرح کرده است.

............

پایان پیام