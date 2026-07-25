دو مسجد تاریخی در روسیه مرمت شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عملیات بازسازی و مرمت دو مسجد تاریخی متعلق به قرن نوزدهم میلادی در مجموعه قلعهای و برجمانند «تسوری» در منطقه اینگوشتیا (یکی از جمهوریهای خودمختار روسیه) به پایان رسید. این مساجد که در دوران تبعید مردم اینگوشتیا به شدت آسیب دیده بودند، اکنون با حفظ اصالت تاریخی خود، بازسازی و آماده بهرهبرداری شدهاند.
به گزارش رسانههای محلی، «عمر تسوروف»، از نمایندگان شورای ریشسفیدان جامعه «تسوری» (تسکورو)، ضمن اعلام این خبر، بازسازی این بناها را فراتر از یک پروژه معماری خواند و آن را «پیوندی زنده میان نسلها و مرکز معنوی جامعه» توصیف کرد.
طبق مستندات معماری، این مجموعه شامل یک مسجد (ویژه نماز جمعه) و یک مسجد برای نمازهای یومیه دیگر است که از سبک معماری سنتی عربی بهره میبرند و شباهت قابلتوجهی به بناهای مذهبی قدیمی در مدینه منوره دارند. در جریان مرمت این بناها، بخشهای تخریبشده از جمله منبر و پنجرهها با دقت فراوان و زیر نظر بزرگان منطقه بازسازی شد تا با هویت اصلی آنها کاملاً مطابقت داشته باشد.
نکته برجسته در این پروژه، مشارکت خودجوش اعضای انجمن اجتماعی «تسوری» است. تمام خانوادههای عضو این مجموعه با حمایتهای مالی، تأمین مصالح ساختمانی و حضور در کارهای اجرایی، در این بازسازی نقش ایفا کردند. همچنین عملیات سنگتراشی و مرمت تخصصی توسط متخصصان دانشآموخته مدرسه مرمت «ناسلدیه» (میراث) انجام گرفت.
در حال حاضر، عملیات زیباسازی محوطه در مراحل پایانی قرار دارد و طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، مراسم افتتاح رسمی این مساجد تاریخی در پایان ماه جولای (ماه جاری) برگزار خواهد شد.
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