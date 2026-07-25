به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه گاردین در گزارشی به قلم «دیوید اسمیت» از واشنگتن، تأکید کرد پنتاگون در ماههای اخیر از ارائه شفاف اطلاعات درباره تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران خودداری کرده و در معرض اتهام «سرپوش گذاشتن» بر تلفات انسانی این جنگ قرار گرفته است.
گاردین در همان ابتدای گزارش، لحن خود را با نقل قولی صریح از «لئون پانتا» وزیر دفاع پیشین آمریکا و رئیس سابق سازمان سیا، آشکار میکند. پانتا به این روزنامه گفته است که رویکرد پنتاگون در انتشار اطلاعات مربوط به تلفات «رویکردی شرمآور/Shameful approach» است. او همچنین تصریح کرده است: در اینجا پنتاگون تلاشی عامدانه برای پنهان نگه داشتن اطلاعات از مردم آمریکا وجود دارد.
گاردین در ادامه مینویسد وزارت جنگ آمریکا بیش از دو ماه و نیم است که هیچ نشست خبری برگزار نکرده و همین مسئله، اتهامها درباره تلاش دولت برای پنهان کردن «هزینه واقعی» جنگی را که این روزنامه آن را جنگ انتخابی ترامپ علیه ایران توصیف میکند، تشدید کرده است.
بر اساس این گزارش، شمار نظامیان آمریکایی کشتهشده در جنگ با ایران تا آخر هفته گذشته به ۱۸ نفر رسیده و حدود ۴۳۰ نظامی نیز زخمی شدهاند. گاردین تأکید میکند که پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرده بود از ۷ ژوئیه تاکنون ۱۰۰ نظامی زخمی شدهاند و ۹۶ درصد آنان به خدمت بازگشتهاند، اما به نوشته این روزنامه، وزارت دفاع آمریکا در ابتدا این ارقام را افشا نکرد و با تأخیر و در یک پست شبکه اجتماعی به تلفات اذعان کرد.
گزارش گاردین سپس به مقاله نیویورکتایمز اشاره میکند که نوشته بود پنتاگون ابتدا آمار مجروحان را منتشر نکرده و بعدتر نیز در وبسایت این نهاد، شمار کشتهشدگان از ۱۸ به ۱۴ کاهش یافته بود؛ موضوعی که سخنگوی پنتاگون آن را ناشی از «اختلال موقت در دادهها» دانست. با این حال، گاردین این توضیح را در بستری از تردید و بیاعتمادی بازتاب میدهد و مینویسد منتقدان، این «خاموشی اطلاعاتی» را بخشی از یک راهبرد سیاسی حسابشده میدانند!
در یکی دیگر از بخشهای گزارش، «ند پرایس» سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا میگوید: این موضوع فراتر از بیاعتمادی و خصومت معمول یک دولت نسبت به رسانههاست و بیشتر تلاشی برای دور نگه داشتن مردم آمریکا از هزینه واقعی و کامل این جنگ است.
این رسانه فضای رسانهای پنتاگون را نیز بهشدت زیر سؤال میبرد و با مرور محدودیتهای اعمالشده علیه خبرنگاران از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، مینویسد که وزارت دفاع آمریکا عملاً دسترسی رسانههای اصلی را محدود و آنها را با رسانههای نزدیک به ترامپ جایگزین کرده است. این روزنامه سپس به نقل از مدیر «گزارشگران بدون مرز» در واشنگتن مینویسد: اغراق نیست اگر بگوییم این پنتاگون نسبت به رسانههای خبری، خصمانهتر از هر پنتاگون در دورههای دیگری عمل کرده است.
لحن انتقادی گاردین زمانی پررنگتر میشود که رفتارهای پیشین «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا را با سکوت فعلی او مقایسه میکند. این پایگاه خبری مینویسد هگست در روزهای آغازین جنگ، با نشستهای خبری پرشمار و ادبیاتی تهاجمی، از نابودی ارتش ایران بدون هیچ رحم و ملاحظهای» سخن میگفت، اما اکنون آن لافزنی و خودنمایی پرطمطراق جای خود را به خلأ و سکوت داده است.
گاردین همچنین به نقل از «جول روبین» مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا مینویسد ناتوانی دولت در توضیح روشن وضعیت میدانی، نشانه آن است که کاخ سفید و پنتاگون نسبت به واقعیتهای جنگ و پیامدهای سیاسی آن اطمینان ندارند. از نگاه این گزارش، پنهانکاری درباره شمار مجروحان، صرفاً یک نقص اداری نیست، بلکه به مسئلهای سیاسی بدل شده است.
بخش دیگری از گزارش گاردین به جلسه پرتنش کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا اختصاص دارد؛ جلسهای که در آن، ابعاد مالی و راهبردی جنگ با اعتراض شدید سناتورهای دموکرات و حتی برخی چهرههای جمهوریخواه همراه شد.
بر اساس این گزارش، نقطه اوج این تنشها، مشاجره لفظی و بیپرده میان «گری پیترز»، سناتور دموکرات، و وزیر دفاع آمریکا بود. پیترز با به چالش کشیدن سیاستهای کاخ سفید، رویکرد فعلی را یک «شکست تمامعیار» (a complete failure) خواند. در پی واکنش خشمگینانه هگست که منتقدان را متهم به سیاهنمایی کرد، این سناتور آمریکایی با لحنی تند خطاب به او گفت: «جناب وزیر، این شما هستید که شکست خوردهاید؛ شما نه راهبردی برای اداره این جنگ دارید و نه برنامه بلندمدتی که بتواند در نهایت به پیروزی بینجامد.»
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