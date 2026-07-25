به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز جمعه که در حسینیه اعظم فاطمیه نجف اشرف ایراد کرد، به موضوعات مختلف داخلی عراق و تحولات منطقه‌ای پرداخت.

امام جمعه نجف اشرف در بخش داخلی خطبه‌ها، با هم‌صدا خواندن خود با مردم درباره بحران برق، از دولت خواست دلایل عدم رسیدگی به این بحران واقعی را فاش کند و برای کاهش آمپر برق اقدام نماید.

وی در بخش دیگر خطبه گفت: طبق آمار امنیت اجتماعی، شاهد افزایش نگران‌کننده‌ای در آمار خودکشی هستیم؛ به‌طوری‌که ارقام نشان‌دهنده ۶۱۷ مورد خودکشی در نیمه نخست سال جاری است؛ یعنی ۱۰۳ مورد خودکشی در هر ماه. این در حالی است که طبق گزارش امنیت اجتماعی در بغداد، طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ مورد خودکشی ثبت شده است.

امام جمعه نجف اشرف ادامه داد: نهادهای خدماتی و وزارتخانه‌های دولتی باید برای مقابله با پدیده خودکشی، بر ایجاد فرصت‌های شغلی، تسهیل ازدواج، تأمین مسکن، آموزش رایگان، ایجاد امکانات تفریحی، زمین‌های بازی و فضای سبز تمرکز کنند. همچنین باید دلایل این پدیده خطرناک جستجو و درمان شود و والدین، مدارس، نهادهای تربیتی و رسانه‌ای نیز باید در درمان این پدیده خطرناک مشارکت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی در امور داخلی عراق، گفت: سفر علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق به جمهوری اسلامی ایران گامی در جهت درست است و باید در زمینه حل بحران‌های اقتصادی و خدماتی در عراق نمود پیدا کند.

هشدار به کشورهای عربی درباره باز کردن درهای خود به روی پایگاه‌های نظامی علیه ایران

وی در امور بین‌الملل، گفت: مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به نفع قطعنامه‌ای برای پایان دادن به جنگ علیه ایران رأی می‌دهد؛ در حالی که شهردار نیویورک، «زهران ممدانی»، می‌گوید ما از سفر نتانیاهو به نیویورک استقبال نمی‌کنیم و اگر بیاید برای بازداشت او تلاش خواهیم کرد، چرا که او مرتکب تروریسم بین‌المللی و کشتار جمعی شده است. علاوه بر این، ما متأسفیم که برخی کشورهای عربی و اسلامی درهای خود را به روی پایگاه‌های نظامی که جمهوری اسلامی ایران را بمباران می‌کنند، می‌گشایند.

امام جمعه نجف اشرف تصریح کرد: ما از رؤسا و پادشاهان این کشورها می‌خواهیم که کشورهای خود را از مشارکت در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران دور نگه دارند. اگر ما را یاری نمی‌کنید، علیه ما کمک نکنید. ننگ بر حاکمان کشورهای عربی که سرزمین‌های خود را به سکویی برای تجاوز علیه اسلام و مسلمانان تبدیل می‌کنند.

وی اشاره کرد: پروژه توافق هسته‌ای میان ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی وجود دارد به شرط آنکه عربستان وارد پروژه عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل شود. ما از یک سو نسبت به این پروژه هسته‌ای هشدار می‌دهیم و از سوی دیگر، با توجه به شرط عادی‌سازی روابط، عربستان باید از عادی‌سازی به دور باشد. در حالی که آمریکا با پروژه هسته‌ای در ایران می‌جنگد، برای انعقاد توافق هسته‌ای با عربستان تلاش می‌کند؛ لذا ما به عربستان سعودی نسبت به افتادن در این تله صهیونیستی هشدار می‌دهیم.

محکومیت بمباران زائران در گذرگاه مرزی شلمچه

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی همچنین در امور بین‌الملل گفت: بمباران زائران در گذرگاه مرزی شلمچه را محکوم می‌کنیم و این یک اقدام تنش‌زای خطرناک است. علاوه بر این، ورود یمن به میدان نیز وجود دارد. تمامی این تحولات نشان می‌دهد که این جنگ فرسایشی در به زانو درآوردن اراده ملت‌ها موفق نخواهد شد و باید این جنگ پایان یابد و در امور ملت‌ها دخالت نشود. ما از ملت یمن و حوثی‌ها و رهبران آن‌ها تشکر می‌کنیم.

خطیب جمعه نجف اشرف در خطبه دینی پس از توصیه به تقوای الهی، گفت: در حالی که ایام زیارت امام حسین (علیه‌السلام) را سپری می‌کنیم، حدیثی از امام باقر (علیه‌السلام) درباره صفات شیعیان را یادآور می‌شویم. ایشان در گفت‌وگو با جابر بن عبدالله انصاری می‌فرماید: (یا جابر، أیکفی من ینتحل التشیع أن یقول بحبنا أهل البیت، والله ما شیعتنا إلا من اتقی الله وأطاعه، وما کانوا یُعرفون إلا بالورع والتخشع وکثرة ذکر الله والصلاة والصوم والبر بالوالدین والتعاهد مع الجیران وصدق الحدیث وتلاوة القرآن وکف الألسن عن الناس إلا بخیر)«ای جابر، آیا کسی که ادعای تشیع می‌کند، تنها گفتنِ اینکه ما اهل بیت را دوست داریم کافی است؟ به خدا سوگند شیعیان ما نیستند مگر کسانی که تقوای الهی پیشه کنند و او را اطاعت نمایند. آن‌ها جز با ورع، خشوع، یاد کثیر خدا، نماز، روزه، نیکی به والدین، رسیدگی به همسایگان، راست‌گویی، تلاوت قرآن و نگه داشتن زبان از مردم (جز به نیکی) شناخته نمی‌شدند.»

وی ادامه داد: این‌ها صفات زائر حقیقی است. امروز باید این زیارت را به یک مدرسه تربیتی و بازسازیِ خود تبدیل کنیم. زیارت امام حسین (علیه‌السلام) باید بازگشتی به سوی خداوند تبارک و تعالی و همراه با استغفار و توبه بسیار باشد. در اینجا داستان شیخ محمد تیجانی و هدایت و تشیع او را یادآوری می‌کنیم؛ این دانشمند تونسی‌الاصل که پیرو مذهب عامه (اهل سنت) بود و در سال ۱۹۴۳ متولد شد، می‌گوید: به زیارت امام حسین (علیه‌السلام) رفتم و از زیارت شیعیان از او تعجب می‌کردم، چرا که ما تنها به خواندن سوره فاتحه اکتفا می‌کردیم؛ اما وقتی از صحن شریف خارج شدم، شیخ خطیبی را در گوشه‌ای از صحن شنیدم که درباره توبه «حُر بن یزید ریاحی» صحبت می‌کرد و می‌گفت: «ای پسر رسول خدا، آیا برای من راه توبه‌ای هست؟» امام حسین (علیه‌السلام) به او فرمود: «اگر توبه کنی، خداوند توبه تو را می‌پذیرد».

یادبود شهادت امام حسن(ع) و ارتحال آیت‌الله خویی(ره)

امام جمعه نجف اشرف در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) در هفتم صفر، گفت: امام حسن(ع) در فلسفه صلح با معاویه فرمود: «لولا ما أتیت لما بقی من شیعتنا أحد إلا قُتِل» (اگر آنچه را انجام دادم نمی‌کردم، از شیعیان ما کسی باقی نمی‌ماند مگر اینکه کشته می‌شد). حقیقت آن است که قیام امام حسین(ع) امتداد صلح امام حسن(ع) است.

وی همچنین با اشاره به سالروز ارتحال آیت‌الله العظمی خویی(ره) در هشتم صفر سال ۱۴۱۳ هجری قمری، بر لزوم گرامیداشت خدمات ایشان در حفظ حوزه علمیه تأکید کرد و گفت: به ایشان پیشنهاد هجرت داده شد، اما فرمود: «من آماده نیستم که حوزه علمیه به دست من پایان یابد» و با صبر و استقامت ماند. خدمات بزرگ ایشان در تربیت ده‌ها فقیه بر کسی پوشیده نیست و حوزه علمیه مدیون تلاش‌های آیت‌الله خویی(ره) است.

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