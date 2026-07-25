۴ اثر رهبر شهید برای مخاطبان تایلندی ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند و به مناسبت بزرگداشت رهبر شهید ایران، دیجیتال چهار عنوان از آثار برجسته ایشان به زبان تایی ترجمه و منتشر شد.

این اقدام در چارچوب تبیین اندیشه‌های رهبر شهید و معرفی گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین نشر دیجیتال و گسترش تعاملات فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند طراحی و اجرا شد.

رایزنی فرهنگی کشورمان با بهره‌گیری از این ظرفیت نوین، تلاش کرده تا اندیشه‌های رهبر شهید را در قالبی متناسب با نیازهای مخاطب امروز و با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی در اختیار جامعه تایلند قرار دهد و زمینه آشنایی مستقیم مخاطبان این کشور با مبانی اندیشه ای آیت الله العظمی سید علی خامنه ای را را فراهم سازد.

در این چارچوب، چهار عنوان از آثار ارزشمند رهبر شهید شامل "آینده‌نگاری رهبر شهید ایران"، "درس‌هایی از پیامبر اعظم (ص)»، «خون دلی که لعل شد" و "زنان وخانواده" به زبان تایلندی ترجمه، ویرایش، صفحه‌آرایی و در قالب نسخه‌های الکترونیکی آماده‌سازی شد.

این آثار هر یک بخشی از منظومه فکری رهبر شهید را در حوزه‌هایی همچون آینده‌پژوهی، سیره نبوی، سبک زندگی اسلامی، جایگاه زن و خانواده، اخلاق، مقاومت، خودسازی، هویت اسلامی و تمدن نوین اسلامی تبیین می‌کنند و می‌توانند نقش مؤثری در معرفی اندیشه‌های معظم‌له به مخاطبان غیرایرانی ایفا کنند.

پس از تکمیل فرآیند ترجمه و دیجیتال‌سازی، نسخه‌های الکترونیکی این آثار در کتابخانه آنلاین رایزنی فرهنگی بارگذاری و هم‌زمان در بزرگ‌ترین پلتفرم کتاب الکترونیکی این کشور، Meb، نیز منتشر شد.

انتشار این آثار در فضای رسمی نشر دیجیتال تایلند، گامی مهم در راستای توسعه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و معرفی اندیشه‌های رهبر شهید در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود و بهره‌گیری از ظرفیت پلتفرم‌های معتبر نشر الکترونیک موجب میگردد آثار اندیشه ای جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر منابع معتبر علمی و فرهنگی این کشور در دسترس مخاطبان قرار گیرد.

کتاب "آینده‌نگاری رهبر شهید ایران" تصویری روشن از نگاه راهبردی ایشان نسبت به آینده جهان اسلام، تحولات بین‌المللی، تمدن نوین اسلامی، پیشرفت علمی، استقلال فرهنگی و نقش ملت‌ها در ساخت آینده ارائه و کتاب "درس‌هایی از پیامبر اعظم (ص)" جلوه‌ای از نگاه عمیق معظم‌له به سیره نبوی، اخلاق اجتماعی، مدیریت اسلامی، عدالت، رحمت، وحدت و تربیت انسان ارائه و اثر "خون دلی که لعل شد" روایتگر سال‌های مبارزه، مجاهدت، صبر، استقامت و تجربه‌های ارزشمند تاریخی است که مخاطب را با ابعاد شخصیتی، اخلاقی و مدیریتی رهبر شهید آشنا و کتاب "زنان و خانواده" نیز با تبیین جایگاه زن، نقش خانواده در تربیت نسل، کرامت انسانی، مسئولیت اجتماعی و بنیان‌های سبک زندگی اسلامی، تصویری صحیح از دیدگاه اسلام درباره زن و خانواده ارائه می‌دهد؛ موضوعاتی که برای جامعه دانشگاهی و فرهنگی تایلند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

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