به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از زنان و دختران شیعه در استان بامیان افغانستان می‌گویند کاهش فرصت‌های شغلی و محدودیت‌های گسترده بر فعالیت زنان، آنان را ناچار کرده است برای کسب درآمد به خیاطی، سوزن‌دوزی و تولید صنایع دستی روی آورند.

این زنان با وجود بازار محدود، کمبود سرمایه، نبود حمایت و افزایش مشکلات اقتصادی، تلاش می‌کنند از طریق فروش تولیدات خود بخشی از نیازهای خانواده‌هایشان را تأمین کنند.

به گفته آنان، تولید برخی محصولات دستی چندین ماه زمان می‌برد و گاهی چند نفر از اعضای یک خانواده به‌صورت مشترک روی یک محصول کار می‌کنند. با این حال، درآمد حاصل از این فعالیت‌ها در مقایسه با میزان کار و هزینه مواد اولیه بسیار اندک است.

بسیاری از این زنان سرپرست خانواده‌اند و تنها منبع درآمد اعضای خانواده خود به شمار می‌روند. آنان می‌گویند بازار فروش محصولاتشان در فصل بهار و هم‌زمان با افزایش حضور گردشگران رونق نسبی پیدا می‌کند، اما در زمستان تقاضا و درآمد به‌شدت کاهش می‌یابد.

محدودیت‌های طالبان بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، بخش بزرگی از ظرفیت اقتصادی خانواده‌ها را فلج کرده و زنان را از بسیاری از مشاغل رسمی کنار زده است. در چنین شرایطی، خیاطی و صنایع دستی به یکی از معدود راه‌های باقی‌مانده برای کسب درآمد زنان شیعه بامیان تبدیل شده است.

این زنان خواستار ایجاد بازارهای منظم، حمایت مالی، تأمین مواد اولیه و فراهم شدن فرصت‌های پایدار برای فروش محصولات خود هستند تا بتوانند نقش بیشتری در تأمین معیشت خانواده‌هایشان داشته باشند.

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