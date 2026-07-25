  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

ورزشگاه شهید نعیمی لامرد به مقصد گردشگری مقاومت تبدیل می‌شود

۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۶
کد مطلب: 1844766
ورزشگاه شهید نعیمی لامرد به مقصد گردشگری مقاومت تبدیل می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی فارس از آغاز روند ثبت ملی ورزشگاه شهید نعیمی لامرد خبر داد و گفت: این مکان که محل شهادت ۲۱ ورزشکار در حمله موشکی دشمن است، سندی از مظلومیت ایران خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، بهزاد مریدی صبح شنبه در دیدار با خانواده شهدای لامرد در جنگ رمضان و بازدید از اماکن آسیب‌دیده این شهرستان،گفت: ثبت ملی ورزشگاه شهید نعیمی لامرد گامی استوار در مسیر صیانت از ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال پیام مظلومیت ایران به نسل‌های آینده خواهد بود.

وی با اشاره به واقعه حمله به این ورزشگاه ادامه داد: در عصر روز اول جنگ رمضان، زمانی که نوجوانان و جوانان لامردی در ورزشگاه شهید نعیمی مشغول فعالیت‌های ورزشی بودند، این مکان هدف حملات موشکی قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، در این حمله از چهار موشک استفاده شد که هرکدام بیش از ۱۸۰ هزار ساچمه سمی حمل می‌کرد و این اقدام جنایت‌بار به شهادت ۲۱ نفر و مجروحیت و جانبازی ۱۷۰ نفر از هموطنانمان انجامید.

مریدی با بیان اینکه بیشتر قربانیان این حادثه را نوجوانان دختر و پسر ورزشکار تشکیل می‌دادند، گفت: این واقعه، ورزشگاه شهید نعیمی را برای همیشه در تاریخ ایران به عنوان یکی از جلوه‌های ایثار و مظلومیت مردم این سرزمین ثبت کرد.

وی با اشاره به مفهوم «مکان‌رویداد» در ادبیات میراث فرهنگی عنوان کرد: برخی مکان‌ها به دلیل قدمت بنا ارزشمند نیستند، بلکه واقعه تاریخی، فرهنگی یا حماسی رخ‌داده در آن‌ها، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای به آنها می‌بخشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس تصریح کرد: ثبت ملی این مکان، ضمن ایجاد حفاظت و صیانت قانونی، از هرگونه تغییر کاربری یا تخریب عرصه و حریم آن جلوگیری کرده و زمینه تخصیص اعتبارات ملی برای احداث یادمان، بهسازی فضا و تبدیل آن به یک مرکز فرهنگی را فراهم می‌کند.

مریدی توسعه گردشگری مقاومت و تبدیل ورزشگاه شهید نعیمی به مقصد کاروان‌های راهیان نور را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و افزود: ثبت رسمی این مکان به مستندسازی جنایات دشمن برای پژوهشگران و نسل‌های آینده کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده تخصصی و مستندنگاری این مکان‌رویداد توسط دکتر علیرضا عسکری چاوردی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و باستان‌شناس، در حال تهیه و تدوین است.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس در پایان گفت: پس از تکمیل مستندات فنی، پرونده این اثر به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال می‌شود تا در شورای عالی ثبت آثار ملی کشور مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

حجت کهیاری

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha