به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، بهزاد مریدی صبح شنبه در دیدار با خانواده شهدای لامرد در جنگ رمضان و بازدید از اماکن آسیب‌دیده این شهرستان،گفت: ثبت ملی ورزشگاه شهید نعیمی لامرد گامی استوار در مسیر صیانت از ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال پیام مظلومیت ایران به نسل‌های آینده خواهد بود.

وی با اشاره به واقعه حمله به این ورزشگاه ادامه داد: در عصر روز اول جنگ رمضان، زمانی که نوجوانان و جوانان لامردی در ورزشگاه شهید نعیمی مشغول فعالیت‌های ورزشی بودند، این مکان هدف حملات موشکی قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، در این حمله از چهار موشک استفاده شد که هرکدام بیش از ۱۸۰ هزار ساچمه سمی حمل می‌کرد و این اقدام جنایت‌بار به شهادت ۲۱ نفر و مجروحیت و جانبازی ۱۷۰ نفر از هموطنانمان انجامید.

مریدی با بیان اینکه بیشتر قربانیان این حادثه را نوجوانان دختر و پسر ورزشکار تشکیل می‌دادند، گفت: این واقعه، ورزشگاه شهید نعیمی را برای همیشه در تاریخ ایران به عنوان یکی از جلوه‌های ایثار و مظلومیت مردم این سرزمین ثبت کرد.

وی با اشاره به مفهوم «مکان‌رویداد» در ادبیات میراث فرهنگی عنوان کرد: برخی مکان‌ها به دلیل قدمت بنا ارزشمند نیستند، بلکه واقعه تاریخی، فرهنگی یا حماسی رخ‌داده در آن‌ها، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای به آنها می‌بخشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس تصریح کرد: ثبت ملی این مکان، ضمن ایجاد حفاظت و صیانت قانونی، از هرگونه تغییر کاربری یا تخریب عرصه و حریم آن جلوگیری کرده و زمینه تخصیص اعتبارات ملی برای احداث یادمان، بهسازی فضا و تبدیل آن به یک مرکز فرهنگی را فراهم می‌کند.

مریدی توسعه گردشگری مقاومت و تبدیل ورزشگاه شهید نعیمی به مقصد کاروان‌های راهیان نور را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و افزود: ثبت رسمی این مکان به مستندسازی جنایات دشمن برای پژوهشگران و نسل‌های آینده کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده تخصصی و مستندنگاری این مکان‌رویداد توسط دکتر علیرضا عسکری چاوردی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و باستان‌شناس، در حال تهیه و تدوین است.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس در پایان گفت: پس از تکمیل مستندات فنی، پرونده این اثر به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال می‌شود تا در شورای عالی ثبت آثار ملی کشور مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.