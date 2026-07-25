ریچارد بنت درباره تشدید درگیری امریکا و ایران و وضعیت مهاجران افغان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، روز شنبه سوم مرداد در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نسبت به پیامدهای تشدید تنش نظامی میان واشنگتن و تهران هشدار داد.
او نوشت: «پناهندگان افغان در ایران از جمله آسیبپذیرترین گروهها هستند و اغلب همچنان نادیده گرفته میشوند.» بنت همچنین از ادامه اعدامها در ایران، بهویژه اعدام مهاجران افغان، ابراز تأسف کرد.
پیش از این، بنت و گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیهای، ازسرگیری درگیریهای نظامی میان امریکا و ایران و احتمال گسترش آن به دیگر مناطق را محکوم کرده بودند.
این کارشناسان هشدار دادند که کنار گذاشتن تعهدات مربوط به پایان جنگ، چشمانداز صلح را تضعیف میکند و به حقوق قربانیان و اعتماد لازم برای دستیابی به توافقی پایدار آسیب میزند.
در این بیانیه، از گزارشها درباره آسیبدیدن زیرساختهای غیرنظامی ایران، از جمله شبکههای انرژی، بنادر، مسیرهای مواصلاتی و تأسیسات خدماتی ابراز نگرانی شده است. کارشناسان گفتهاند تخریب این زیرساختها میتواند دسترسی مردم به غذا، دارو و خدمات ضروری را مختل کند.
آنان همچنین تأکید کردند که زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت، اقلیتها، پناهندگان و خانوادههای فقیر در شرایط جنگی بیش از دیگران آسیب میبینند.
کارشناسان سازمان ملل از طرفهای درگیر خواستهاند تنشها را فوراً کاهش دهند، حفاظت از غیرنظامیان را در اولویت قرار دهند و برای حل اختلافها به گفتوگو و مذاکره بازگردند.
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