15 میلیارد ریال اعتبار شهرداری شیراز برای مواکب اربعین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، محمدعلی چوبینی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز از اجرای برنامهای جامع برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: این شهر، به عنوان یکی از پایگاههای استراحت میانراهی، میزبان هزاران عاشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.
وی با اشاره به عبور حدود 75 هزار زائر از استانهای شرقی کشور و همچنین زائران کشورهای همسایه از شیراز در مسیر عزیمت به عتبات عالیات، مسئولیت مدیریت شهری در میزبانی شایسته از این کاروان معنوی را دوچندان دانست.
وی افزود: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با همکاری دستگاههای مختلف و مشارکت موکبداران مردمی، برنامهریزی جامعی را برای ارائه خدمات مناسب به زائران انجام داده است تا شیراز، متناسب با جایگاه خود به عنوان سومین حرم اهلبیت (ع)، میزبان شایستهای برای زائران حسینی باشد.
چوبینی در نشست هماهنگی موکبداران اربعین در فرهنگسرای غدیر، از اختصاص 15 میلیارد ریال اعتبار از سوی این سازمان برای حمایت از مواکب خبر داد و گفت: این اعتبار با هدف تقویت زیرساختهای خدمترسانی و پشتیبانی از مواکب فعال در مبادی ورودی و خروجی شهر، بهمنظور بهرهمندی زائران در مسیر رفت و بازگشت از امکانات مناسب، اختصاص یافته است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با بیان اینکه از پل فسا تا پلیسراه بوشهر شبکهای از مواکب مردمی آماده پذیرایی از زائران هستند، اظهار داشت: در این مسیر 9 موکب خدمات متنوعی از جمله اسکان، استحمام، پذیرایی، صبحانه، ناهار و شام را به زائران ارائه خواهند کرد.
وی تأکید کرد: خدمترسانی شهرداری شیراز امسال نیز همچون سالهای گذشته، به محدوده شهر محدود نیست و موکب بزرگ شهرداری شیراز در مرز شلمچه با ظرفیت اسکان دو هزار نفر به صورت شبانهروزی پذیرای زائران خواهد بود. در این موکب، نیروهای خدمات شهری، پاکبانان، ناوگان حملونقل عمومی و گروههای مردمی شیراز با اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی، فضای معنوی را تقویت خواهند کرد.
چوبینی همچنین از استقرار دو گروه مردمی از شیراز در موکب شلمچه خبر داد و گفت: این گروهها با اجرای برنامههای فرهنگی و مشارکتی، جلوهای از فرهنگ خدمت، همدلی و مهماننوازی مردم شیراز را به نمایش خواهند گذاشت.
وی با اشاره به حمایت شهرداری از مواکب مردمی شیراز، خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم بخش مهمی از شکوه اربعین، مرهون مشارکت مردم است و مدیریت شهری وظیفه دارد زمینه تقویت این ظرفیت ارزشمند را فراهم کند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای فرهنگی ویژه جاماندگان اربعین اشاره کرد و گفت: آیین جاماندگان اربعین نیز با برنامهریزی این سازمان برگزار خواهد شد تا دلدادگان اهلبیت (ع) بتوانند ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا (ع) ابراز کنند.
چوبینی در پایان خدمت به زائران اربعین را افتخاری بزرگ و تجلی فرهنگ میزبانی مردم شیراز دانست و افزود: مدیریت شهری با تمام ظرفیت تلاش میکند تا شیراز را به الگویی از همدلی، مشارکت مردمی و خدمت خالصانه در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان تبدیل سازد.
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