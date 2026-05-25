رونمایی از چهار کتاب با موضوع اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهار کتاب با موضوع پیاده‌روی اربعین حسینی روز یکشنبه سوم خرداد همزمان با رونمایی از شعار اربعین حسینی ۱۴۰۵ و پوستر جایزه جهانی اربعین با حضور علی اکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین، علی جعفری دبیر ستاد مرکزی اربعین و حجج‌االاسلام سیدحمید حسینی رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های عراق، سیدمصطفی حسینی نیشابوری رئیس مرکز بین‌المللی تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین رونمایی شد.

کتاب خانواده در سبک زندگی فناورانه

کتاب خانواده در سبک زندگی فناورانه به قلم مجید کافی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ۲۳۱ صفحه توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و با همکاری کمیته فرهنگی و آموزش اربعین به چاپ رسیده است.

در این کتاب مطالبی همچون تحول در نظام خانواده در عصر فناوری، بررسی امکان فناورانه بودن سبک زندگی اسلامی، روش‌شناسی استنباط قواعد فقهی سبک زندگی اسلامی در زیست مجازی و مقایسه دو رویکرد تمدنی به فناوری؛ تکنولوژی سودمحور و تکنولوژی معناگرا با تاکید بر نظریه رحمانی و رحیمی مطرح شده است.

در مقدمه کتاب آمده است: موکب علم و فناوری با درکی عمیق از ضرورت پیوند شور حسینی و شعور علمی در مسیر تعالی تمدنی در سال ۱۴۰۲ تاسیس شد. این نهاد با ایجاد ساختاری متشکل از هشت کارگروه تخصصی، خود را موظف به رصد و پاسخگویی محتوایی به نیازهای فکری انسان امروز به ویژه در بستر منحصر به فرد رویداد معنوی اربعین کرده است. در میان این کارگروه‌ها، کارگروه سبک زندگی و خانواده فناورانه رسالتی خطیر را برعهده گرفت؛ انجام واکاوی عمیق و چندجانبه پیرامون نسبت پیچیده و در حال تحول میان سبک زندگی اسلامی و هژمونی فراگیر فناوری های نوین.

کتاب نقشه راه ظهور؛ کارکرد راهبردی پیاده‌روی اربعین

کتاب نقشه راه ظهور؛ کارکرد راهبردی پیاده‌روی اربعین نوشته حجت‌الاسلام محمود ملکی‌راد عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۳۲۲ صفحه توسط کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی منتشر شده است.

مبانی نظری خوانش راهبردی از اربعین، تحلیل کارکردهای سه گانه اربعین، راهکارهای فعال‌سازی ظرفیت تمدنی اربعین، آسیب‌شناسی راهبردی؛ چالش‌ها، انحرافات و تهدیدها و ترسیم نقشه راه آینده ( اربعین به مثابه پروژه ظهور) از مطالبی است که در این کتاب آمده است.

در مقدمه کتاب آمده است: نقشه راه در این کتاب، به معنای یک چارچوب تحلیلی و عملیاتی است که وضعیت موجود را به یک وضعیت مطلوب و آرمانی متصل می‌کند. این نقشه، مسیر را روشن می‌سازد، گام‌ها را مشخص می‌کند و کنشگران را به ایفای نقش فعالانه برای تحقق چشم‌انداز متعالی فرامی‌خواند. به بیان دیگر، نقشه راه، ابزار «ساختن آینده» است، نه «خبر دادن از آ ینده». دوم، «کارکرد راهبردی»؛ این مفهوم به آن دسته از آثار بلندمدت، کلان و بنیادینی اطلاق می‌شود که بر موازنه قدرت، ساختارهای اجتماعی و انگاره‌های فرهنگی، تأثیر تعیین‌کننده می‌گذارند. این اثر، به دنبال آن است که نشان دهد چگونه معنویت فردی در مقیاس میلیونی، می‌تواند به یک سرمایه اجتماعی بی‌بدیل، سپس به یک قدرت نرم فرهنگی و در نهایت به یک ابزار مؤثر و کنشگر در هندسه قدرت جهانی تبدیل می‌شود.

کتاب عهد

کتاب انا علی العهد؛ اربعین سال ۱۴۰۴ یا «عهد؛ ویژه نامه قائد شهید انقلاب اسلامی» به عنوان سومین شماره مجله عهد شامل مجموعه مقالات رهبر شهید انقلاب و سخنرانی‌های ایشان در موضوع اربعین به چاپ رسیده است؛ موضوع هایی همچون زیارت اربعین؛ راهی به سوی زیست منتظر حقیقی بر اساس اندیشه‌های مقام معظم رهبری، هویت و کارکرد اربعین حسینی در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای، شاخص های فرهنگ مقاومت در اربعین با تاکید بر بیانات رهبری، بیداری اسلامی در راهپیمایی اربعین با توجه به دیدگاه آیت الله خامنه‌ای

این فصلنامه به همت کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با مدیرمسئولی حمید احمدی در زمستان سال ۱۴۰۴ در ۲۴۴ صفحه به چاپ رسیده است.

چکیده پایان‌نامه‌ها و رساله‌های اربعینی

چکیده پایان‌نامه‌ها و رساله‌های اربعینی دانشگاهی و حوزوی که توسط کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی در ۱۷۰ صفحه منتشر شده، چکیده ۷۱ پایان‌نامه و رساله به چاپ رسیده است.

در مقدمه کتاب آمده است: در این کتاب، چکیده‌ای از پژوهش‌های گران‌سنگی گردآوری شده است که هر یک به جنبه‌ای خاص از پدیده اربعین نگریسته‌اند. از بررسی ریشه‌های تاریخی و سیر تطور این سنت با شکوه گرفته تا تحلیل ابعاد عرفانی و معنوی زیارت اربعین؛ از مطالعه تاثیرات فرهنگی و اجتماعی این پیاده‌روی عظیم بر جوامع و شکل‌گیری هویت دینی و جمعی، تا بررسی کارکردهای سیاسی و بین‌المللی آن در معادلات منطقه‌ای و جهانی. همچنین، تجربیات زیسته و دگرگونی‌های درونی زائران در این سفر روحانی، که خود بخشی جدایی‌ناپذیر از این پدیده است، مورد توجه قرار گرفته است.

در این مراسم همچنین پوسترهای جایزه جهانی اربعین و شعار اربعین حسینی رونمایی شد.

