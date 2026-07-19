به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین سوگواره بینالمللی «میراث اربعین حسینی» روزهای ۳۰ و ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در محل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میشود.
این رویداد به همت ستاد گردشگری شهرداری تهران و با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستگاههای ذیربط برگزار خواهد شد و در دوره جدید خود با محوریت «میراث اربعین؛ زمینهساز تقویت هویت تمدنی جهان اسلام» میزبان علاقهمندان، پژوهشگران، فعالان فرهنگی، هنری، گردشگری و زیارت، دستاندرکاران مواکب و کاروانهای اربعینی خواهد بود.
در آستانه برگزاری این سوگواره، ۶ پیشرویداد در پهنههای جغرافیایی شهر تهران و همچنین مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد که با هدف روایت و به تصویر کشیدن زیست شهری تهران با مضمون هنرهای آئینی اربعین طراحی و اجرا شدهاند. شتابدهنده فاخربوم به عنوان مجری برگزاری این رویداد، طی دو روز مجموعهای از پنلهای اندیشهورزی را با حضور صاحبنظران و فعالان این حوزه برنامهریزی کرده است.
از جمله محورهای این پنلها میتوان به حافظه جمعی شهروندان، زیست شهری، تنوع قومی شهر، دیپلماسی شهری، هنرهای آیینی شهر، اربعین در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی و در پنل اختتامیه، واکاوی سیاستگذاری و مدیریت اربعین در ابعاد میراثی و گردشگری اشاره کرد. علاوه بر پنلهای تخصصی، کارگاه آموزشی ویژه مواکب و کاروانها، محفل شعر و نمایشگاه روایتهای هنری نیز از دیگر بخشهای سومین سوگواره بینالمللی میراث اربعین حسینی خواهد بود.
بر اساس اعلام دبیرخانه رویداد، به کلیه شرکتکنندگان گواهی معتبر علمی اعطا میشود و عموم علاقهمندان میتوانند از طریق لینک https://evnd.co/syug9 به صورت رایگان برای حضور در این رویداد ثبتنام کنند.
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