مطالبه تاریخی مردم جنوب لبنان، تشکیل دولتی توانمند برای دفاع از لبنان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «حسن فضلالله» در مراسم بزرگداشت یکی از شهدای حزبالله با انتقاد از توافق اخیر دولت لبنان، مدعی شد این توافق بیش از آنکه منافع لبنان را تأمین کند، به سود رژیم صهیونیستی تنظیم شده و هیچ تضمینی برای پایان اشغالگری و حفظ حقوق لبنان در آن وجود ندارد. وی همچنین سیاستهای دولت را در راستای تضعیف مؤلفههای قدرت لبنان و مقاومت ارزیابی کرد.
وی با تأکید بر اینکه مطالبه تاریخی مردم جنوب، برخورداری از دولتی توانمند و مسئول برای دفاع از کشور است، گفت اگر دولتهای لبنان در گذشته وظایف خود را در حفاظت از جنوب انجام میدادند، زمینه شکلگیری مقاومت مردمی فراهم نمیشد. فضلالله همچنین ادعا کرد رژیم صهیونیستی از پیش برای گسترش تجاوزات و اشغال بخشهایی از جنوب لبنان برنامهریزی کرده بود.
این نماینده پارلمان لبنان در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، ابراز امیدواری کرد که روند تحولات به توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی، خروج این رژیم از خاک لبنان، بازگشت آوارگان، آزادی اسرا و آغاز بازسازی مناطق آسیبدیده منجر شود. وی همچنین بر ادامه حمایت حزبالله از خانوادههای آسیبدیده و تلاش برای بازسازی مناطق جنوبی لبنان تأکید کرد.
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