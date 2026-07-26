به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان در پیامی با بیان اینکه لبنان در قلب تحولات مهم نظام جدید منطقه‌ای قرار دارد، اظهار داشت دوران سیاست‌های یک‌جانبه به پایان رسیده و کشورهای منطقه باید با تقویت همکاری‌های مشترک، منافع خود را تأمین کنند. وی همچنین خواستار گسترش همکاری میان کشورهای عربی، ایران و ترکیه شد و مدعی شد تجربه جنگ اخیر میان آمریکا و ایران، ناکارآمدی سیاست‌های واشنگتن و رژیم صهیونیستی در منطقه را آشکار کرده است.

وی با تأکید بر اینکه امنیت و اقتدار لبنان و سوریه در گرو همبستگی داخلی و همکاری متقابل است، هشدار داد که حذف جریان‌های سیاسی و رویکردهای انتقام‌جویانه، بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات و بقای لبنان به شمار می‌رود. قبلان همچنین بر ضرورت تقویت روابط بیروت و دمشق و تدوین راهبردی ملی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتش و مقاومت در چارچوب منافع و حاکمیت ملی لبنان تأکید کرد.

مفتی جعفری لبنان در بخش دیگری از سخنان خود، نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور، را از ارکان اصلی نظام توافقی لبنان دانست و تصریح کرد که هیچ قدرت ملی بدون اجماع داخلی شکل نمی‌گیرد. وی در پایان، با تأکید بر اهمیت اجرای کامل توافق طائف، وحدت ملی، حفظ ساختار مشارکتی و اولویت دادن به منافع حاکمیتی را مهم‌ترین تضمین برای ثبات، امنیت و آینده لبنان عنوان کرد.

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