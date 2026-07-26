  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

فعال ایرلندی در کربلا: در کنار محور مقاومت و مردم فلسطین ایستاده‌ام

۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۸
کد مطلب: 1845200
فعال ایرلندی در کربلا: در کنار محور مقاومت و مردم فلسطین ایستاده‌ام

مدیر مؤسسه خیریه «Palestine Aid» و از فعالان ایرلندی حامی فلسطین، در حاشیه کنفرانس «ندای الاقصی» در کربلا، با اعلام همبستگی با مردم غزه، از تجربه بازداشت خود در جریان مأموریت دریایی برای شکستن محاصره این باریکه سخن گفت و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف جنگ در غزه شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرا هیوز در گفت‌وگو با خبرگزاری UNews اظهار کرد که در جریان حضور در «ناوگان جهانی صمود»، به مدت ۳۶ ساعت در دریا بازداشت و سپس برای ۲۴ ساعت دیگر به زندانی با تدابیر امنیتی شدید منتقل شده است. وی این تجربه را پاسخی به درخواست‌های مکرر مردم غزه برای شکستن محاصره و جلب توجه افکار عمومی جهان به وضعیت انسانی این منطقه توصیف کرد.

مدیر مؤسسه «Palestine Aid» با اشاره به فعالیت‌های بشردوستانه این نهاد، اعلام کرد این مؤسسه از مارس ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۶ موفق به توزیع ۳۲۰ هزار وعده غذایی در نوار غزه شده است. وی با ابراز تأسف از محدود بودن توان کمک‌رسانی، از جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به جنگ و جلوگیری از ادامه بحران انسانی در غزه، اقدامات فوری و مؤثری انجام دهد.

این فعال ایرلندی همچنین با تأکید بر حمایت خود از مردم فلسطین، اظهار داشت که در کنار «محور مقاومت» ایستاده و بر اساس دیدگاه خود، حمایت از مقاومت را در چارچوب حقوق بین‌الملل و مقابله با ظلم ارزیابی می‌کند. اظهارات وی بازتابی از تداوم فعالیت گروه‌های همبستگی بین‌المللی در حمایت از مردم فلسطین و جلب توجه افکار عمومی به وضعیت غزه عنوان شده است.

.........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha