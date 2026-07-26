به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرا هیوز در گفت‌وگو با خبرگزاری UNews اظهار کرد که در جریان حضور در «ناوگان جهانی صمود»، به مدت ۳۶ ساعت در دریا بازداشت و سپس برای ۲۴ ساعت دیگر به زندانی با تدابیر امنیتی شدید منتقل شده است. وی این تجربه را پاسخی به درخواست‌های مکرر مردم غزه برای شکستن محاصره و جلب توجه افکار عمومی جهان به وضعیت انسانی این منطقه توصیف کرد.

مدیر مؤسسه «Palestine Aid» با اشاره به فعالیت‌های بشردوستانه این نهاد، اعلام کرد این مؤسسه از مارس ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۶ موفق به توزیع ۳۲۰ هزار وعده غذایی در نوار غزه شده است. وی با ابراز تأسف از محدود بودن توان کمک‌رسانی، از جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به جنگ و جلوگیری از ادامه بحران انسانی در غزه، اقدامات فوری و مؤثری انجام دهد.

این فعال ایرلندی همچنین با تأکید بر حمایت خود از مردم فلسطین، اظهار داشت که در کنار «محور مقاومت» ایستاده و بر اساس دیدگاه خود، حمایت از مقاومت را در چارچوب حقوق بین‌الملل و مقابله با ظلم ارزیابی می‌کند. اظهارات وی بازتابی از تداوم فعالیت گروه‌های همبستگی بین‌المللی در حمایت از مردم فلسطین و جلب توجه افکار عمومی به وضعیت غزه عنوان شده است.

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