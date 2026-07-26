به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضل‌الله در مراسم بزرگداشت دو شهید حزب‌الله در منطقه غبیری، با اشاره به ادامه عملیات تخریب و خاک‌برداری در روستاهای مرزی، مدعی شد توافق امضاشده با رژیم صهیونیستی، به اشغالگری این رژیم مشروعیت بخشیده است.

وی افزود که تاکنون هیچ اقدام جدی از سوی دولت لبنان برای توقف این روند یا طرح این مطالبه در مذاکرات با آمریکا صورت نگرفته و ادامه این وضعیت را «جنایتی علیه مردم جنوب» توصیف کرد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه مقاومت تنها گزینه موجود برای دفاع از لبنان در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی است، اظهار داشت حزب‌الله پس از آتش‌بس نیز برای ماه‌ها به تعهدات خود پایبند بوده و در این مدت تلاش کرده است مسئولیت دفاع از کشور را به دولت واگذار کند، اما به گفته او، دولت نتوانسته از حاکمیت، سرزمین و شهروندان لبنان به‌طور مؤثر حفاظت کند.

فضل‌الله در عین حال بر آمادگی حزب‌الله برای گفت‌وگو درباره راهبرد دفاع ملی، در صورت ایفای مسئولیت‌های دولت، تأکید کرد.

این نماینده پارلمان لبنان با بیان اینکه حزب‌الله خواهان مشارکت در چارچوب قانون و نهادهای رسمی کشور است، بازگشت ساکنان به جنوب، آزادسازی سرزمین‌های اشغالی، بازسازی مناطق آسیب‌دیده، آزادی اسرا و توقف نقض حاکمیت لبنان را از مطالبات اصلی مقاومت برشمرد.

وی در پایان ضمن تأکید بر ادامه مخالفت سیاسی با سیاست‌های دولت، اعلام کرد حزب‌الله در عین پایبندی به وحدت ملی و جلوگیری از تنش داخلی، از مقاومت، حقوق مردم و منافع ملی لبنان دفاع خواهد کرد.

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