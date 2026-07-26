حزب سوری قومی اجتماعی در بعلبک بر حمایت از مقاومت و حفظ وحدت ملی تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت سالگرد اعدام آنتون سعادة، با حضور شماری از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، اجتماعی و مسئولان محلی برگزار شد و در آغاز، مستندی از زندگی و مبارزات آنتون سعادة به نمایش درآمد.

حسین الحاج حسن، مسئول حزب در بعلبک، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی لبنان، از دولت و وزارت امور اجتماعی خواست حمایت بیشتری از خانواده‌های نیازمند و آوارگان به عمل آورند و نسبت به بی‌توجهی به مطالبات مردمی هشدار داد.

در ادامه، رندلی جبور، رئیس سندیکای رسانه‌های دیداری و شنیداری لبنان، بر حمایت از مقاومت، به‌ویژه حزب‌الله، در برابر رژیم صهیونیستی تأکید کرد. همچنین حسین نصرالله با اشاره به اهمیت اندیشه‌های آنتون سعادة درباره وحدت امت، نسبت به آنچه تهدید حاکمیت لبنان از طریق برخی توافق‌ها و هماهنگی‌های امنیتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند، هشدار داد و بر تداوم مسیر مقاومت و حفظ وحدت مسلمانان و مسیحیان لبنان تأکید کرد.

در این مراسم، شیخ حسن المصری از جنبش امل نیز سه‌گانه «ارتش، ملت و مقاومت» را راهکار مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی دانست و اعلام کرد هرگونه توافقی که به آتش‌بس کامل، خروج اشغالگران، بازگشت آوارگان و بازسازی لبنان منجر نشود، قابل قبول نخواهد بود.

جورج دیب، رئیس شورای عالی حزب سوری قومی اجتماعی، نیز در پایان با تأکید بر اینکه مقاومت پاسخی به تجاوزهای مستمر رژیم صهیونیستی است، خواستار تقویت توان ارتش لبنان و حفظ هم‌افزایی میان ارتش، مردم و مقاومت برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور شد.

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