به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش منابع بیمارستانی، حملات هوایی رژیم صهیونیستی مناطق مختلف خان‌یونس، دیرالبلح، اردوگاه النصیرات و شهر غزه را هدف قرار داد. در میان شهدا، «خالد البریم» که تنها یک روز پیش موفقیت خود در آزمون پایان دوره متوسطه را جشن گرفته بود، در حمله‌ای به شمال خان‌یونس جان باخت و به چهار برادر شهید خود پیوست. همچنین مدیر پلیس استان شمال غزه، سرتیپ عبدالناصر المقدمه، در حمله پهپادی به محله شیخ رضوان و سرهنگ یامن عبید نیز بر اثر جراحات ناشی از حمله هفته گذشته به مرکز پلیس منطقه الفالوجا به شهادت رسیدند.

در ادامه این حملات، یک شهروند فلسطینی و خاله‌اش در حمله به منزلی در اردوگاه خان‌یونس، حکیم همام عید در حمله به منطقه السوارحه در غرب اردوگاه النصیرات و یک جوان فلسطینی دیگر در نزدیکی دروازه بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح به شهادت رسیدند.

همچنین بر اثر حمله به اطراف این بیمارستان، ۱۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. ارتش رژیم صهیونیستی هم‌زمان سه عملیات گسترده تخریب در شرق خان‌یونس انجام داد و بامداد امروز نیز یک دختر بچه در جبالیا بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست زخمی شد.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از زمان آغاز اجرای آتش‌بس تاکنون یک‌هزار و ۱۹۸ نفر به شهادت رسیده و سه‌هزار و ۸۵۳ نفر زخمی شده‌اند.

همچنین نیروهای امدادی و دفاع مدنی پیکر ۸۰۳ شهید را از زیر آوار خارج کرده‌اند. بر اساس آمار این وزارتخانه، شمار شهدای جنگ غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۱۷ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۹۶۱ نفر رسیده است.

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