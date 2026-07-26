المشاط: اقدامات نیروهای مسلح یمن مشروع است و تا رفع محاصره و پایان تجاوز ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی المشاط با اشاره به تداوم درگیریها، اظهار داشت ملت یمن طی نزدیک به ۱۲ سال گذشته بر حقانیت مطالبات خود تأکید کرده و به گفته وی، پیروزی در نهایت از آن مردم یمن خواهد بود. وی همچنین انتقادها و محکومیتهای مطرحشده علیه اقدامات نیروهای مسلح یمن را بیاثر توصیف کرد.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن با بیان اینکه خواستههای صنعا عادلانه و روشن است، گفت مهمترین مطالبه یمن پایان محاصره و توقف تجاوز نظامی علیه این کشور است. وی خطاب به عربستان سعودی اظهار داشت اتکا به وعدههای نادرست، راهگشای حل بحران نخواهد بود.
المشاط در پایان تأکید کرد که از دیدگاه دولت صنعا، هیچ راهحلی جز پایان تجاوز و رفع کامل محاصره یمن وجود ندارد و از نیروهای مسلح این کشور به دلیل آنچه عملکرد مقتدرانه و منضبط آنان خواند، قدردانی کرد.
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