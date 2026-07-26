به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، مهدی کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا، در جلسه سیصد و شصت و پنجم شورای شهر با اشاره به بررسی لوایح ارسالی از سوی شهرداری و ارائه گزارش عملکرد این مجموعه، به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه اربعین حسینی و مسائل شهری پرداخت.

وی با بیان اینکه اگر اربعین نبود، عاشورا و غدیر نیز وجود نداشت، اظهار کرد: اربعین نقش مهمی در زندگی مسلمانان دارد و می‌تواند زمینه‌ساز وحدت و انسجام در جامعه اسلامی باشد. مدیریت شهری نیز باید در کنار مردم و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، وظایف خود را به‌درستی انجام دهد تا مراسم اربعین باشکوه برگزار شود و حمایت لازم از مساجد، متولیان فرهنگی و موکب‌های مردمی صورت گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا با اشاره به اجرای بخشنامه کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال ۱۴۰۲ گفت: شهرداری صدرا از جمله شهرداری‌هایی بود که این بخشنامه را اجرایی کرد و توانست بخش قابل توجهی از مشکلات شهروندان در زمینه دریافت اسناد و مسائل شهرسازی را برطرف کند. این اقدام فرصت مناسبی برای رفع مشکلات مردم و همچنین پیشگیری از تخلفات ساختمانی از طریق نظارت دقیق‌تر فراهم کرده است تا تعداد پرونده‌های این حوزه کاهش یابد.

کشاورزی با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای شهروندان در تدوین طرح تفصیلی شهر، افزود: تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس مطالبات و نیازهای مردم انجام شود تا ضمن ساماندهی توسعه شهری، شاهد کاهش تخلفات و پرونده‌های شهرسازی باشیم.

وی همچنین به وضعیت میدان شهر صدرا اشاره کرد و گفت: حدود ۱۵۰ شب است که مردم در این میدان حضور دارند و در حال حاضر تنها محل تجمع عمومی شهر محسوب می‌شود. همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز تأکید کرده‌اند، حضور در میدان اجر و ثواب جهاد دارد؛ از این‌رو لازم است امکاناتی همچون روشنایی، صندلی و سایر تجهیزات مورد نیاز برای رفاه شهروندان فراهم شود. همچنین ساماندهی تبلیغات شهری باید متناسب با شأن و جایگاه شهر صدرا انجام گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در ادامه با اشاره به وضعیت یکی از مساجد قدیمی شهر که در اغتشاشات اخیر مورد آسیب قرار گرفته است، اظهار کرد: این مسجد هنوز بازسازی نشده و باید به‌عنوان یک پایگاه فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. مردم انتظار دارند شهرداری برای احیای این مکان اقدام کند و با برگزاری جلسات کارشناسی، زمینه ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در این مسجد فراهم شود.

هاشم عزیزی، عضو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر صدرا، در ادامه جلسه با اشاره به وضعیت اکوپارک صدرا، اظهار کرد: مشکلات موجود در این مجموعه در شأن مردم شهر صدرا نیست و نخستین اقدامی که باید در دستور کار قرار گیرد، تأمین امنیت اخلاقی و ارتقای روشنایی پارک است. افزایش روشنایی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مخاطرات داشته باشد و لازم است این اقدام هرچه سریع‌تر انجام شود.

وی افزود: اگر در مردادماه نتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم، دیگر نمی‌توان از سایر دستگاه‌های مسئول انتظار همکاری داشت. از اعضای شورای تأمین نیز درخواست داریم برای رفع مشکلات اکوپارک، شهرداری صدرا را همراهی کنند. به‌عنوان یک شهروند نیز تمایلی به حضور در این پارک ندارم و پیش از مطالبه از سایر دستگاه‌ها، باید کم‌کاری‌های خود را جبران کنیم.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در ادامه با انتقاد از روند اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: با گذشت یک ماه از اقدامات انجام‌شده، انتظار می‌رود گزارش روشنی از عملکرد ارائه شود. مردم از ما انتظار اقدام عملی دارند و فرصت هدررفت زمان وجود ندارد.

عزیزی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه آسفالت معابر اظهار کرد: با وجود پیش‌بینی اعتبارات لازم، حدود یک ماه است که اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده، در حالی که مطالبه اصلی شهروندان، اجرای آسفالت معابر است. اگر نیاز به برگزاری جلسه فوق‌العاده وجود دارد، شورا آمادگی برگزاری آن را دارد و در صورت لزوم باید از ظرفیت معاونت عمرانی شهرداری نیز برای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها استفاده شود.

وی ادامه داد: شورا نباید درگیر امور اجرایی روزمره شود، بلکه لازم است پروژه‌های اساسی و زیربنایی با جدیت پیگیری شوند. موضوع آسفالت، برنامه‌های قرارگاه عمرانی و همچنین رفع مشکلات پمپ‌بنزین از جمله مواردی است که باید با برنامه‌ریزی مشخص دنبال شود و صرفاً به بیان مشکلات اکتفا نشود.

عضو شورای اسلامی شهر صدرا در پایان خواستار ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص برای اجرای پروژه‌ها شد و گفت: لازم است برنامه اقدامات قرارگاه عمرانی و پروژه‌های در دست اجرا به شورا ارائه شود تا اعضای شورا از روند اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو اطلاع داشته باشند و بتوانند روند اجرای پروژه‌ها را به‌صورت مستمر پیگیری کنند.

جزئیات استیضاح پارسا، شهردار سابق صدرا از زبان عضو شورای شهر این شهر

مرتضی زارع، عضو شورای اسلامی شهر صدرا و رئیس کمیسیون عمران شورای شهر، با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب درباره پروژه‌های شهری، اظهار کرد: شهرداری باید در حوزه اطلاع‌رسانی و تبلیغات شهری اقدامات لازم را انجام دهد تا شهروندان دچار سردرگمی نشوند. نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در نقاط مختلف شهر می‌تواند نقش مؤثری در آگاهی مردم از روند اجرای پروژه‌ها و خدمات شهری داشته باشد.

وی در ادامه به روند اجرای پروژه احداث پمپ‌بنزین شهر صدرا اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای استیضاح شهردار سابق، عملکرد وی در حوزه پروژه‌های عمرانی بود که پروژه پمپ‌بنزین نیز از جمله مطالبات جدی شهروندان به شمار می‌رفت. شورای شهر با هدف پاسخگویی به این مطالبه، اجرای پروژه را در دستور کار قرار داد و مقرر شد عملیات اجرایی آن آغاز شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر صدرا افزود: برای اجرای این پروژه سه مرحله مناقصه برگزار شد، اما هیچ پیمانکاری در آن شرکت نکرد. در مرحله چهارم، پیمانکاری با پیشنهاد ۲۴ میلیارد تومانی انتخاب شد، اما به درخواست شهردار وقت، شرکت دیگری معرفی شد و عنوان شد که این پروژه با هزینه ۱۴ میلیارد تومان قابل اجرا و بهره‌برداری است.

زارع ادامه داد: بر همین اساس، مجوز ترک تشریفات برای شرکتی که از سوی شهردار وقت معرفی شده بود، اخذ شد و اعلام می‌شد این شرکت دارای سابقه و توانایی اجرای پروژه است. شورا نیز با این روند موافقت کرد و موضوع در فرمانداری نیز به تأیید رسید تا عملیات اجرایی آغاز شود.

وی تصریح کرد: با وجود آغاز عملیات خاک‌برداری، بخشی از این اقدامات با تجهیزات شهرداری انجام شد، در حالی که مطابق قرارداد، این مسئولیت بر عهده پیمانکار بود. همچنین ترک تشریفات به نام شرکت «نورپردازان» اخذ شده بود، اما در ادامه شرکت دیگری اجرای پروژه را بر عهده گرفت که به گفته وی، این موضوع بدون اخذ مجوز از شورای شهر انجام شده است.

عضو شورای اسلامی شهر صدرا با بیان اینکه شورا به‌عنوان نهاد نظارتی باید در جریان این تغییرات قرار می‌گرفت، اظهار کرد: به درخواست شورا و در پاسخ به مطالبه مردم، موضوع به دستگاه‌های نظارتی ارجاع شده تا مشخص شود چرا روند اجرای پروژه بدون اطلاع و مجوز شورا تغییر کرده و اجرای آن به شرکتی واگذار شده که سابقه‌ای در ساخت پمپ‌بنزین نداشته است.

زارع با اشاره به افزایش هزینه اجرای پروژه گفت: امروز برای تکمیل این پمپ‌بنزین حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، در حالی که پیشرفت فیزیکی پروژه از ۲۰ درصد فراتر نرفته است. شورای شهر این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و از دستگاه‌های نظارتی خواسته است نتیجه بررسی‌ها را هرچه سریع‌تر اعلام کنند تا مردم نیز در جریان جزئیات این پرونده قرار گیرند.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر صدرا در پایان افزود: به گفته وی، شهردار سابق صدرا سه روز پیش از استیضاح، قرارداد شرکت مجری را فسخ کرده است؛ موضوعی که اکنون مانع ادامه فعالیت پیمانکار شده و نیازمند تعیین تکلیف و شفاف‌سازی از سوی مراجع مسئول است.

خداکرم فیروزمند، عضو شورای اسلامی شهر صدرا، در ادامه جلسه با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که هفته گذشته نیز مطرح کردم، مربوط به اتوبوس‌هایی است که در دوره مدیریت شهری گذشته مقرر شد ۱۰ دستگاه برای شهر صدرا خریداری شود. از این تعداد، شش دستگاه وارد چرخه خدمت‌رسانی شده و قرار بود چهار دستگاه دیگر نیز کمتر از سه هفته بعد به ناوگان اضافه شوند، اما با گذشت این مدت، هنوز این اتفاق محقق نشده است.

وی افزود: بر اساس توافق‌نامه منعقدشده، خرید ۱۰ دستگاه میدل‌باس نیز در دستور کار قرار داشت که لازم است وضعیت اجرای این توافق مشخص شود تا بتوان گزارش دقیقی به شهروندان ارائه کرد.

فیروزمند با انتقاد از وضعیت اتوبوس‌های فرسوده و معیوب شهر گفت: تعداد قابل توجهی اتوبوس از چرخه خدمت خارج شده و در محل دپوی شهرداری قرار دارند، در حالی که از ظرفیت آن‌ها استفاده نمی‌شود. با وجود اینکه تعمیرگاهی برای این منظور در اختیار شهرداری است، شایسته نیست مردم از خدمات این ناوگان محروم باشند و لازم است برای تعمیر و بازگشت این اتوبوس‌ها به چرخه حمل‌ونقل عمومی تصمیم‌گیری شود.

عضو شورای اسلامی شهر صدرا همچنین به وضعیت ماشین‌آلات عمرانی شهرداری اشاره کرد و اظهار داشت: دو دستگاه لودر، یک دستگاه بولدوزر و یک دستگاه غلطک شهرداری از مدار فعالیت خارج شده‌اند. با توجه به اختصاص حدود ۲۳ میلیارد تومان اعتبار در این حوزه، لازم است درباره نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و وضعیت تعمیر یا بازسازی ماشین‌آلات توضیحات شفافی ارائه شود.

وی در ادامه با اشاره به مطالبات شهروندان در حوزه حمل‌ونقل عمومی گفت: موضوع تاکسیرانی یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم است و در همه شهرها نقش مهمی در ارائه خدمات عمومی دارد. اگر در دوره‌های گذشته کم‌کاری‌هایی در این بخش وجود داشته، انتظار می‌رود مدیریت شهری درباره وضعیت واگذاری تاکسی‌ها و نحوه فعالیت آن‌ها گزارش روشنی به شورا و شهروندان ارائه کند.

فیروزمند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه پمپ‌بنزین شهر صدرا اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای استیضاح شهردار سابق، وضعیت این پروژه بود. انتظار می‌رود مشخص شود از زمان استیضاح تاکنون چه اقداماتی برای تکمیل و بهره‌برداری از پمپ‌بنزین انجام شده است و این پروژه چه زمانی به نتیجه خواهد رسید.

رضا انصاری، سرپرست شهرداری صدرا، در ادامه جلسه شورای اسلامی شهر صدرا با تشریح اقدامات شهرداری در آستانه اربعین حسینی، اظهار کرد: در جلسه‌ای که در این خصوص برگزار شد، برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری پیاده‌روی اربعین ویژه شهروندان فازهای یک و دو انجام شده است. همچنین فضاسازی شهری و ارائه خدمات پذیرایی در دستور کار قرار دارد و به مناسبت ماه صفر نیز اجرای برنامه‌های فرهنگی در سه شب پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به موضوع روشنایی معابر افزود: برای بهبود وضعیت روشنایی شهر، خرید حدود ۱۰۰ پایه چراغ در دستور کار قرار گرفته و مراحل اجرایی آن انجام شده است. امیدواریم با تصمیم‌گیری نهایی، این تجهیزات هرچه سریع‌تر نصب و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

سرپرست شهرداری صدرا در ادامه به وضعیت ماشین‌آلات شهرداری اشاره کرد و گفت: متأسفانه طی ۶ تا ۷ ماه گذشته اقدام مؤثری برای تعمیر و به‌کارگیری ماشین‌آلات انجام نشده بود. در حال حاضر بخشی از این ماشین‌آلات تعمیر و وارد چرخه خدمت شده‌اند و سایر تجهیزات نیز به‌تدریج به ناوگان عملیاتی شهرداری بازخواهند گشت.

انصاری همچنین درباره وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر اظهار کرد: برای تکمیل و راه‌اندازی اتوبوس‌ها، تأمین برخی تجهیزات و قطعات از تهران ضروری است و پیش‌بینی می‌شود این اتوبوس‌ها تا ابتدای مهرماه به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر صدرا ملحق شوند.

وی با اشاره به نحوه تأمین اعتبار خرید اتوبوس‌ها افزود: بخش عمده هزینه خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس به‌صورت نقدی پرداخت شده و مابقی از طریق اسناد خزانه و اوراق مالی تأمین شده است.

سرپرست شهرداری صدرا در پایان با اشاره به وضعیت تاکسی‌ها و ون‌های شهری گفت: تعدادی تاکسی برای شهر صدرا خریداری شده است، اما متأسفانه تاکنون از ظرفیت این ناوگان در ارائه خدمات به شهروندان استفاده مناسبی نشده و این موضوع نیازمند پیگیری و ساماندهی است.